„Acronis True Image - Wiederherstellbaares Backup erstellen?“

Hallo Forum,

nutze schon seit vielen Jahren ATI, die meiste Zeit davon ohne Probleme. Seit einiger Zeit hakt es jedoch an der Wiederherstellung neu erstellter Backups.

Ich vermute, dass es etwas mit diesen zusätzlichen Systempartitionen zu tun haben könnte.

Das letzte Backup hatte ich daher in zwei Versionen erstellt: Einmal mit und einmal ohne Systempartition. Ein anschliessender Test ergab, dass sich lediglich das Backup "ohne" Systempartition wiederherstellen ließ. Das daraus erstellte Backup ließ sich dann aber nicht wiederherstellen!

Letztens habe ich mir eine ganze Nacht um die Ohren geschlagen und alle möglichen Varianten (Laufwerke abgeklemmt; versch. Steckplätze für C, C formatiert usw., usw.) ausprobiert, aber nix zu machen! Eine Validierung des Backups ergab ein grünes Häkchen, also ok.

Nun habe ich wieder ein älteres Backup aktualisiert und würde gerne halbwegs sicherstellen, dass mir eine Wiederholung des nächtlichen Fiaskos erspart bleibt.

Wenn ich ATI öffne, sieht es so aus:

ATI 2014:

Das Häckchen war übrigens schon gesetzt.

Ich möchte lediglich C (SSD) sichern, D und F sind nur (SATA-)Speicherplatten.

Welche Kombination also?

C + "System-reserviert" + "Unnamed partition"?

Oder C + "System-reserviert"?

Oder C + "Unnamed partition"?

Oder doch nur C??

Im Voraus schon mal herzlichen Dank für eure Ratschläge!