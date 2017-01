Acronis True Image 2017 New Generation bietet nun Anti- Ransomware-Schutz und Blockchain-basierte Funktionen

(Foto: Acronis)

Acronis, Marktführer für Datensicherheit in hybriden Clouds und Storage Lösungen, hat das neue Acronis True Image 2017 New Generation mit Acronis Active Protection, Acronis Notary und Acronis ASign vorgestellt.

Acronis Active Protection ist ein dedizierter und aktiver Schutz gegen Ransomware-Attacken. Acronis Notary ist eine Blockchain-basierte Datenzertifizierung und -verifizierung. Bei Acronis ASign handelt es sich um einen anwenderfreundlichen elektronischen Signatur-Service.

Damit ist Acronis True Image die erste Backup-Lösung am Markt, die eine aktive Schutztechnologie bietet, um in Echtzeit Ransomware zu erkennen und davor zu schützen. Dabei stellt die Software automatisch alle Daten aus dem Backup wieder her und schützt Datensicherungen und Backup-Applikationen.

Laut Angaben des FBI steigen die durch Ransomware verursachten Schäden dramatisch an und betreffen täglich tausende Anwender. Für dieses Jahr wird mit verstärkten Cyber-Attacken auf alle persönlichen Daten und Geräte gerechnet und Acronis offeriert hier einen umfassenden Schutz für digitale Informationen.

Acronis True Image ist die schnellste und umfassendste Backup-Lösung für Consumer, die mehr als zwei Mal schneller ist als Wettbewerbsprodukte (basierend auf internen Tests). Dabei sichert die Software Daten von Windows- und Mac-Rechnern sowie von mobilen Geräten mit iOS- oder Android-Betriebssystemen. Darüber hinaus ist Acronis True Image in der Lage, Facebook-Accounts zu sichern. Die Software bietet umfangreiche Data Protection für persönliche und/oder Familiendaten, indem sie AES 256 Verschlüsselung verwendet und die Informationen an mehreren Standorten ablegen kann, so zum Beispiel auf NAS-Systemen, Netzwerk-Shares oder in der Acronis Cloud.

Acronis True Image 2017 New Generation ist aufgrund seiner Data- Protection-Funktionalitäten eines der sichersten Backup-Produkte am Markt. Die neuen Features im Kurzüberblick:

- Acronis Active Protection für Echtzeitschutz gegen Ransomware. Acronis Active Protection erkennt ungewöhnliche Aktivitäten auf Computern und schützt vor schädlichen Applikationen, damit diese weder Daten, Backups oder Backup-Software beschädigen können. Hochmoderne Heuristik erkennt neue und bekannte Ransomware- Attacken und schützt den Rechner davor, was das Backup sicherer macht und die Zahl notwendiger Wiederherstellungen reduziert.

- Acronis Notary für Blockhchain-basierte Datenauthentifizierung. Acronis Notary bietet Inhaltszertifizierung aller Dateien und verifiziert Inhaltsmodifizierungen gegenüber dem Original. Einzigartige „Digitale Dateifingerabdrücke“ werden in einer verteilten, manipulationssicheren Datenbank gespeichert, die auf Blockchain basiert. Die Blockchain- Technologie erlaubt den Nutzern, jederzeit die Authentizität von Informationen zu verifizieren. Das ist vor allem für wertvolle Dokumente wie Verträge, medizinische Unterlagen oder Finanzdokumente wichtig.

- Acronis ASign für Blockchain-basierte Dokumentenzertifizierung. Acronis ASign ermöglicht es mehreren Parteien, Dokumente mit einer sicheren und Audit-fähigen Unterschrift zu versehen. Anwender können mit dieser zuverlässigen Backup-Lösung, ihre mit Acronis Notary verifizierten und elektronisch signierten Daten einfach sichern und schützen.

„Mehr als fünf Millionen Menschen nutzen weltweit Acronis True Image“, erklärt Serguei Beloussov, CEO und Co-Founder von Acronis. „Das zeigt, dass wir wissen, wie man Data Protection für Einzelne und Familien bereitstellt. Mit Acronis Active Protection ist Acronis True Image 2017 New Generation die ultimative Datensicherungslösung mit Schutz vor Cyber- Attacken und bietet so die ideale Ergänzung zu Antivirus-Software, insbesondere zu kostenlosen oder integrierten Versionen.“

„Moderne Cyber-Bedrohungen verändern die Art und Weise, wie Menschen und Unternehmen ihre wertvollen Daten schützen, wobei sie sich quasi stets neu an die sich stetig ändernden Gefahren anpassen müssen“, sagt Phil Goodwin, Research Director bei IDC. „Acronis True Image integriert interessante Spitzentechnologien, die dazu konzipiert wurden, Cyber- Attacken zu vereiteln und das Risiko potentieller Datenverluste zu minimieren.“

„Die Welt sieht sich einer immer steigenden und gefährlicher werdenden Welle an Ransomware-Angriffen gegenüber, die sowohl einzelne Personen als auch Unternehmen gleichermaßen beeinträchtigen“, betont Eugene Kaspersky, Chairman und CEO von Kaspersky Lab. „Natürlich sollte man im Idealfall keinen Kriminellen bezahlen, wenn die Daten durch Ransomware verschlüsselt wurden.

Das klingt theoretisch gut, geht es jedoch um Familienbilder oder Unternehmensunterlagen, dann ist es oft schnell mit dem Idealismus vorbei. Es gibt viele Methoden, mit denen man Schaden durch Ransomware verhindern kann, allerdings sind eine Highend Internet Security Suite und ein zuverlässiges Backup nach wie vor essentiell für Business Continuity, falls es zum Äußersten kommt. Die Einführung einer Backup- Lösung von Acronis, die diesen Trend bedient, begrüße ich sehr.“

Neben den neuen Funktionen umfasst Acronis True Image 2017 New Generation viele weitere Innovationen und Verbesserungen, um Acronis’ Position als führender, schnellster und innovativster Consumer-Backup- Anbieter zu untermauern:

- Einfach zu bedienen, modernes Interface: Eine Touch-Bedienung für alle Geräte kombiniert mit einer einfach zu handhabenden Weboberfläche für Datenzugriff und Management (remote).

- Zusätzliche Funktionen für Mac-Nutzer: NAS-Support für Source- und Backup-Ziele, Wireless Backup mobiler Geräte auf dem Mac- Computer mit lokalen Browserfunktionen, Dateibeglaubigungen und elektronische Signatur mittels Acronis Notary und Acronis ASign sowie Support für Mac OS X Sierra.

- Vollständiges Mobil-Backup: AES 256 Verschlüsselung, File Preview und Recovery, Browserfunktionen aller Cloud-Backups von mobilen Geräten aus.

- Backup- und Recovery-Funktionen für Facebook Accounts: Durchsuchen und Wiederherstellen von Facebook-Account-Daten auf bestehenden oder neuen Accounts, wobei die Daten verschlüsselt in der Acronis Cloud abgespeichert werden.

“Ich habe mich für meine Familie für Acronis entschieden, da ich mich wirklich auf mein Backup verlassen können muss“, sagt Franz Tost, Teamchef des Formel 1 Rennstalls Toro Rosso. „Mit Acronis kann ich sicher sein, dass unsere digitalen Informationen dank der sehr zuverlässigen und schnellen Backup- und Restore-Technologie sicher sind.“

Preise und Verfügbarkeit

Acronis True Image 2017 New Generation ist eine Premium-Lizenz der etablierten und bewährten Backup-Lösung Acronis True Image. Für Acronis True Image Kunden ist das Upgrade kostenfrei, für Neukunden existieren verschiedene Preismodelle, wie zum Beispiel folgende:

Acronis True Image Premium Lizenz (1 Computer, 1 TByte Acronis Cloud Storage, 1 Jahr Laufzeit) 99,99 Euro



Acronis True Image Premium Lizenz (3 Computer, 1 TByte Acronis Cloud Storage, 1 Jahr Laufzeit) 149,99 Euro

Weitere Informationen gibt es auf der Produktseite: Acronis True Image 2017

Hinweis: Es handelt sich hier um eine Produktinformation eines Anbieters. Fragen, Meinungen und Diskussionen zur Mitteilung sind herzlich willkommen. Beiträge die sich nicht auf das Thema beziehen sind hier jedoch fehl am Platz und werden kommentarlos gelöscht.