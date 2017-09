Zum Lesen von *.pdf Files habe ich die App Acrobat Reader auf meinem Rechner.

Wenn ich ein *.pdf File drucke werden die Farben so verfälscht als ob eine Farbe in meinem Brother Drucker fehlen würde, was jedoch nicht der Fall ist weil Drucke aus anderen Anwendungen korrekt gedruckt werden.

Abhilfe?

fbe