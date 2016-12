Es hat geklappt mit Easeus Data Recovery Wizard free.

Die Speicherkarte zeigt in der Camera nun "Speicherkartenfehler" an und funktioniert dort nicht mehr. Am PC wird sie erkannt und ich kann sogar Daten auf die Karte kopieren.

Komisch, nicht, was kann man denn noch machen, um den Speicherkartenfehler zu beheben?.

Gruß

Herbert