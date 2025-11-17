Neues Handy, neue Eigenarten

Hallo Gemeinde,

mein A51 habe ich verschenkt. Ich habe jetzt ein A53 wegen 5G.

Nun ja, immer wenn ich links unten auf die drei senkrechten Striche drücke, erscheint auf dem Display ein kleiner Hinweis: 1 aktive APP.

Das ist die Suchmaschinenauswahl.

Ich habe im Chrome eine Suchmaschine ausgewählt, Daten und Cache gelöscht und das Teil stillgelegt.

Im Firefox auch eine Suchmaschine ausgewählt.

Dann habe ich in den System-APPs Orange Manual Selector stillgelegt.

Aber das ätzende Teil kommt immer wieder.

Jetzt bin ich ratlos.