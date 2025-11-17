Android 122 Themen, 1.024 Beiträge

Neues Handy, neue Eigenarten

pappnasen / 5 Antworten

Hallo Gemeinde,

mein A51 habe ich verschenkt. Ich habe jetzt ein A53 wegen 5G.

Nun ja, immer wenn ich links unten auf die drei senkrechten Striche drücke, erscheint auf dem Display ein kleiner Hinweis: 1 aktive APP.
Das ist die Suchmaschinenauswahl.

Ich habe im Chrome eine Suchmaschine ausgewählt, Daten und Cache gelöscht und das Teil stillgelegt.

Im Firefox auch eine Suchmaschine ausgewählt.

Dann habe ich in den System-APPs Orange Manual Selector stillgelegt.

Aber das ätzende Teil kommt immer wieder.

Jetzt bin ich ratlos.

Jörg63 pappnasen
Hallo pappnasen,

wenn man in Google: Samsung A 53 System-APPs Orange Manual Selector entfernen eingibt, dann findet man auch einen Link Fairphone unter: https://support.fairphone.com/hc/en-us/articles/360048726711-App-Center-for-Orange

dort kann man lesen lesen, dass es sich um einen Netzbetreiber handelt, den man deaktivieren, aber nur nur mit einem Werksreset vollständig deinstallieren kann.

Scheinbar geht das schon seit Jahren so, das der Netzbetreiber Orange auf manchen Smartphones von den Verkäufern installiert wird.

Gruß

Jörg

pappnasen Jörg63
Hallo Jörg,

ich glaube, dass ich das Problem auch gelöst habe. Allerdings muss ich wohl etwas Zeit abwarten.

Ich habe die Suchmaschinenauswahl in den System-APPs gefunden. Allerdings Cache löschen und Stopp erzwingen hat nicht geholfen.

Ich habe dann mein Handy ausgeschaltet und wieder angemacht.
Damit habe ich anscheinend das resistente Teil gelöscht.

Danke.

Werner

Jörg63 pappnasen
Hallo pappnasen,

schön wenn es gelöscht ist. Hoffentlich kommt es nicht wieder. Ich frage mich, ob Cache Löschen und Stopp erzwingen, beim Löschen der System-App wirklich geholfen haben. In dem von mir verlinkten Beitrag wurde behauptet, nur ein Werksreset würde dabei helfen.

In deinem Sinne hoffe ich aber, das es nun nicht mehr erscheint.

Alles Gute!

Gruß

Jörg63

pappnasen Jörg63
Der Mist ist wieder da. Stopp erzwingen oder Deaktivieren wird nicht durchgeführt.

Jörg63 pappnasen
Hallo pappnasen,

dann halt mit dem Revo Uninstaller Mobile (Android): https://www.revouninstaller.com/de/products/revo-uninstaller-mobile/

deinstallieren.

Da findet man bestimmt das Orange.

Gruß

Jörg63

