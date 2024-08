Probleme mit Android TV Box ( oder auch nicht ;-) s.u. )

Hallo,

Ich habe seit einigen Jahren die folgende Android TV Box im Einsatz:

Beelink GT1.

Diese hat immer ihren Dienst problemlos erfüllt aber ist mittlerweile

doch in die Jahre gekommen.

( Alte Android Version '7.1.2' , Keine Updates mehr usw. )

---------------------

Daher suche ich nach einem ( würdigen ;-) ) Nachfolger und bin vor einiger Zeit

bei der Box : Strong Leap S3 gelandet.

Leider erfüllt die Box nicht meine Anforderungen.

Zwei vor einigen Jahren im Playstore gekaufte Apps ( Playerpro und Audials pro )

lassen sich leider nicht auf der Box über den Playsore installieren

und auch nicht nutzen.

( Dies ist allerdings schon einige Zeit her und ist vielleicht mittlerweile gelöst )

Jedenfalls erhalte ( bzw. erhielt ) ich folgende Fehlermeldung:

PlayerPro Music Player von BlastON SA ist auf diesem Gerät nicht bei

Google Play verfügbar.

Eine ähnliche Fehlermeldung erhalte/erhielt ich auch bei Audials.

Ich habe die Box daher damals zurück gesendet.

Ich bin also daher noch immer auf der Suche noch eine neuen Android TV Box.

Gibt es passende Vorschläge dafür ?



Danke im Voraus,

trigger