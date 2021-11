Wie installiere ich Zertifikate auf Android Tablet ?

ich habe heute ein altes Tablet aus der Schublade geholt, was so gut wie nie benutzt wurde, und neu eingerichtet. Version 4.4

Bei fast jeder Web Seite kommt die Meldung:

Sicherheitswarnung

Es ist ein Problem mit dem Sicherheitszertifikate für diese Webseite aufgetreten.

Zurück - Zertifikate ansehen - Fortfahren

Außerdem kann ich keine Videos abspielen, z.B. Mediathek.

Es ist ein Life Player auf dem Tablet installiert.

Ich möchte eigentlich nur die Mediathek und

ein paar Videos ansehen, brauche auch kein Google Konto.



Was kann ich da machen ?