Redmi 4a nimmt nach Kennwortänderung keine Mails an

Ich habe am 07.04. mein Mail-Kennwort für meine Mail Adresse beiT-online.de geändert. Seitdem werden auf meinem Redmi keine Mails mehr angezeigt. Es wurde, als ich ein ältere Mail auf dem Redmi öffnen wollte, ganz kurz am unteren Rand nach dem Passwort gefragt. habe aber die Anfrage versehentlich weg gedrückt ohne das Passwort einzugeben.

vor 2Tagen habe ich die Outlook App für Android deinstalliert und erneut installiert. Bei der App Deinstallation bleibt der Outlook Kalender erhalten und kann nicht gelöscht werden.

Heute ist dier PW Abfrage erneut aufgepoppt und ich konnte das Kennwort anpassen. Testweise habe ich eine Mail von einer anderen T-Online.de Adresse versandt. Der Eingang wird im Outlook Symbol in der Taskleiste angezeigt aber nicht in der Empfangsadresse auch fehlt eine Fehlermeldung in derSendeadresse.

Wie kann ich das wieder ändern?