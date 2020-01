Redmi 4A hat plötzlich andere Apps und ist im abgesicherten Modus

Gestern war noch alles OK heute morgen sind alle Microsoft Apps (OneDrive, MS Launcher, Notes usw. ) verschwunden. Ausser dem Wetter Online, Brother Print, Blokada, Firefox neue mir unbekannte Apps sind auf dem Redmi. Ausserdem ist angeblich meine SD Karte beschädigt und ich soll sie formatiern. Mein Kalender hat ein anderes Aussehen meine Termine sind jedoch noch vorhanden.Das Redmi habe ich so eingestellt - schaltet sich Nachts ab und Morgens wieder an.

Ich werde jetzt die SD Karte am Rechner prüfen da auf der Karte auch Bilder sind möchte ich die wegsichern ich hoffe dass das noch geht.

Wie komme ich aus dem Abgesichertn Modus wieder raus? In den Einstellungen habe ich dazu nichts gefunden.