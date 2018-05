Titanium Backup sichert in falschen Speicher

Hallo Leutz,

obige App bringt mich zur Raserei!

Gerät gerootet (S5 Neo), rootzugriff überprüft, ist gerootet.

TB installiert und gestartet, ok, erst nicht aufgepaßt, TB hat in den internen gesichert, obwohl das Häkchen bei "automatisch in extern" vorgegeben war.

Mittels GhostCommander nach SD verschoben, in TB als Speicherort explizid SD angegeben, wird auch so in TB angezeigt, aber nixda:

Sicherung wieder in internen Speicher! :(

Und der ist natürlich nach max. 50% Sicherung voll.

TB-Verzeichnis im internen Speicher gelöscht (!!), der auf der SD ist immer noch vorhanden, aber neee, das Teil sichert wieder im internen, behauptet aber, es würde im externen speichern.

Kann nicht nachvollziehen, was an dieser App so gut sein soll.

Kennt jemand eine App, die ZUVERLÄSSIG auf SD speichert und ebenso alles sichert?