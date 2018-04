Android auf Stick und mit Windows Rechener arbeiten

Hallo Gemeinde!

Ich habe da für mich ein "kleine Problem" und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Folgendes: ich möchte auf einen Stick Android BS drauf machen und dieses BS dann nach Bedarf auf ne Windows Rechenr ( Win 10 Proffesional, 64 Bit Version) nutzen, ohne dass ich ich eine zusätzliche Partion anlegen will. Es soll dann so fuktioniern, wenn der Stick angesteckt ich und das Bootsytem so eingestellt habe, dass vom Stick gebootet/gesartet wird und ich dann mit Android arbeite. Wie kann man das am elegantesten bewerkstelligen?

Vielen Dank schon mal im voraus.

Viele Grüße