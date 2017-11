Lenovo Tablet 2 A10-70L (LTE), hier: Androrid-Bootmanager

Hallo Forum,

Tablets sind handlich, vielseitig und sehr bequem im Ohrensessel zu bedienen, besonders wenn sie mit dem Android-Betriebssystem ausgestattet sind. Habe auch so ein schnuckeliges Ding und möchte es gar nicht mehr missen.

Aber Android-Tablets sind auch anders (zu bedienen), ob des proprietären Betriebssystems, wenngleich auch ein Linuxkernel vorhanden ist.

Nach einem von Google angebotenen und völlig problemlos durchgeführten up date des Betriebssystems auf Marshmallow 6.0 brach dann das Chaos über mich herein. Beim Tabletstart wurde jeder User gleich zweifach minutenlang mit einer penetrant lauten Startmelodie und dem Lenovo-Werbebanner beglückt. Eine Neuerung mit der ich mich nicht anfreunden wollte, die sich aber von „außen“ nicht so einfach mit Usermitteln ändern ließ!

Wochenlang habe ich im www und in einschlägigen Foren nach einer Lösung gesucht. Applikationen zuhauf installiert, ausprobiert und wieder deinstalliert, da sie allesamt nichts taugten und zu keiner brauchbaren einfachen Lösung führten. Kostenpflichtige Apps. habe ich ob des allgemeinen Debakels erst gar nicht verwendet.

Heute nun ein erneuter Versuch, der in folgender ganz einfachen Lösung mündete:

1. Ausgeschaltetes Tablet >> Powerknopf und Volumen-up-Taste gleichzeitig drücken und gedrückt halten (!) >> lange warten bis das Tablet in den mickymauskleinen Bootmanager startet.

1.1 Der Bootmanager bietet jetzt an: recovery mode, fastboot mode und normal mode. Die Modi werden mit der Volumen-down-Taste angewählt und mit okay bestätigt.

Im Bootmanager wird angezeigt, welche Taste, welche Wirkung hat! Also, bitte zweimal hinschauen!

In meinem speziellen Falle war der „fast mode“ der richtige Startmodus. Das Tablet startet nun wieder schön leise.

1.2 Zurück in den täglichen Userbetrieb geht es mit der Powertaste (lange gedrückt halten bis Rogerpiep ertönt) und einem Neustart.

Wichtiger Hinweis:

Gelernt habe ich bei dieser Aktion, dass nahezu alle Hersteller wieder ihr eigenes Süppchen kochen. Es gibt keine einheitlichen Tastenkombinationen und selbst Geräte des gleichen Herstellers sind häufig unterschiedlich zu behandeln! Also, unbedingt sehr vorsichtig zu Werke gehen und bei der Suche im www oder beim Hersteller nach einer Lösung nicht aufgeben! Wer sein Tablet allerdings durch eine falsche, unbrauchbare Tastenkombination irrtümlicherweise in den Tiefschlaf versetzt, der hat in der Regel einen Fall für den Mülleimer. Zurück ins irdische Leben geht es nur mit hohem technischen Verständnis. Aber welcher originäre User hat das schon!

Erste Ansätze für eine Lösung des eigenen Tabletproblems für ganz vorsichtige User gibt es u.a. hier:

https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-Slate-Tablets/Wie-komme-ich-zu-BIOS-Boot-Men%C3%BC-auf-dem-Tablet-2/ta-p/1055441 und

http://praxistipps.chip.de/wie-komme-ich-ins-bios_34634

MfG.

violetta