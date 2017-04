Gefaketes Android-Update (Spyware) wird zum "Millionenhit"

Ein Android-Trojaner mit dem schlichten Namen "System Update" geistert seit Jahren durchs Netz, wurde seit 2014 nicht mehr verändert und funktioniert anscheinend immer noch.

Der Name soll dem User vorgaukeln, endlich die "heiß ersehnte" Aktualisierung auf eine neuere Androidversion durchzuführen – tatsächlich aber ist dieses Programm weitgehend funktionslos. Das einzige, was es mit einiger Konsequenz tut, ist das "Ausplaudern" des Benutzerstandorts an die Angreifer.

Bis zu 5 Millionen mal soll diese Schadsoftware schon heruntergeladen worden sein. Ab Android 2.2 aufwärts ist sie "funktionstüchtig".

Quelle: www.golem.de

Olaf19 meint: Der Artikel sagt gegen Ende: "Damit die App funktioniert, braucht sie die entsprechenden Rechte zur Ermittlung des Standortes. Je nach verwendeter Android-Version werden diese schon bei der Installation der App oder später bei erster Verwendung der Funktion abgefragt. Letzteres könnte bei Nutzern zu Misstrauen führen."

Ehrlich gesagt, mir geistert an dieser Stelle eine viel naheliegendere Überlegung durch den Kopf: ich würde mich als Anwender eher fragen, wo denn nun das angekündigte Systemupdate bleibt. Wenn immer noch alles genau so aussieht und funktioniert wie eh und je, ohne jede Verbesserung, Erweiterung oder optisches Lifting, also offensichtlich kein Update stattgefunden hat, wäre ich gelinde gesagt etwas enttäuscht und würde spätestens dann, das Teil wieder runterschmeißen. Wenn es dann noch nicht zu spät ist...

