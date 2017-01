Fittnes Armband (Charge 2) an die Daten ran kommen

Ich habe mir ein Fitness Armband zugelegt um meinen schlaffen Körper in eine entsprechend anregende Form zu bringen unter Aufgabe meiner persönlichen Daten.. Den das Auge F... ja Beachtlich mit.. Nun.. genug der sprüche kommen wir zum Problem ..



Ich habe das Armband Charge 2 gekauft und wollt mir dann die Daten Irgendwie per XML oder exel aufzeigen lassen aber das einzige was ich bekomme ist so einen Grafik wo ich mir die Daten mit einem Mauszeiger anzeigen lassen könnten .. Sorry aber mein Programmiererherz hat war gebrochen(der Support Interssiert sich dafür nen Sch...).. ich hätte ganz gern im Minuten Takt die Herzfrequenz am liebsten noch öfter (bitte nicht frage warum und wozu ist einfach nur Wahnsinn) .. hat einer ne Idee welches Armband mir das liefert oder wie ich eine APP Programmieren kann die mir das liefert immerhin wird das Teil über Bluetooth angesprochen das muss doch Irgendwie normiert sein (so ne Bluetooth Ansprache).. Ich bin kurz davor mir mein Handy zu Rooten und mal zu schauen ob ich mich in die APP hacken kann(habe das Irgendwo gefunden das das machbar ist) .. muss aber sagen das ich von dem Thema einfach keine Ahnung habe..



es gibt auch eine APP die SenseView die mir die Daten im Sec Takt liefern würde. die Läuft auch klasse nur leider nicht mit meinem Arband und auf Anfrage regieren die irgendwie nicht und leider Arbeitet die nicht mit meiner Armband zusammen oder ich bin zu blöde dazu.. Ich wäre ja bereit mit ein neues Armband zu kaufen oder ne andere APP aber ich finde da nix.. also hat einer vielleicht ein ähnliche Problem und ne Lösung für einen der einfach nur etwas einsam ist und denkt das er das damit beenden kann ;)



danke wer bis hierhin mir in meine Welt gefolgt ist ;)

