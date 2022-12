Open Media Vault (OMV 6)- Backup Betriebssystem wie weiter?

Hallo in die Runde,

ich bin kein Linuxer, teste aber Software nach Anleitungen auf einem Raspi. Seit einigen Tagen habe ich OMV6 darauf am Laufen. Hierauf speichere ich in regelmäßigen Abständen außer Haus ein Abbild der Daten auf meinem NAS. Das System läuft vollkommen unauffällig im Hintergrund, so dass ich nur ganz selten Einstellungen daran vornehmen muss. Damit ist die Gefahr groß, dass ich erneut eine Menge Zeit aufwenden muss, falls der Raspi bzw. dessen Micro-SD-Karte mal abschmiert. Deshalb habe ich das Addon OMV-Backup mit installiert und vom Betriebssystem auf der SD-Karte eine Sicherung gezogen.

Nun meine Frage; Im Sicherungsverzeichnis sind mehrere Datein enthalten, u.a. 2 xxx.dd.gz-Dateien. Was muss ich jetzt tun? Die Dateien in eine Imagedatei umwandeln oder ist der Verzeichnisbaum bereits mein Image, welches ich mit einem Image-Programm dann wieder auf eine SD-Karte kopiere?

Würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tip geben kann. Leider ist zu dem Backup-Tool fast nichts im Netz zu finden und mein Englisch reicht leider nicht für engl. Foreneinträge.

Vielen Dank schon mal im Voraus.

Gruß Sven