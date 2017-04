„MS WORKS - Datenbank, Windows95, auf Windows10 transferieren“

Was steht denn auf dem Win 10 Rechner an (Datenbank-)Software zur Verfügung?

Kann man in MS Works die wdb-Datei in ein anderes Format, z.B. csv, umwandeln, was sich dann in andere Datenbankanwendungen importieren lässt? So direkt wird wohl keine andere Anwendung etwas mit einer wdb-datei anfangen können.