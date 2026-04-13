Sicherheit des digitalen Bezahlens, Bitcoin und Co.

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/digitales/ki-quantencomputer-kryptowaehrungen-blockchain-100.html
Da können einem schon Zweifel kommen, ob diese Art der Absicherung von Geld mittels digitaler Schlüssel wirklich die Zukunft ist? Auch insgesamt ist das kein schöner Blick in die Zukunft, wenn man sich um die Sicherheit seiner Groschen auf der Bank macht, denn die Banken zwingen inzwischen jeden zum digitalen Bezahlen, indem überall die Schalterfilialen geschlossen werden und die Supermärkte ziehen mit ihren Selbstbedienungskassen nach.
Also mich gruselt es schon gewaltig, wenn ich an die Sicherheit des digitalen Geldes und den enormen Fortschritt von KI und Supercomputer denke, die vielleicht bald jeden Schlüssel knacken können.