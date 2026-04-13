Sicherheit des digitalen Bezahlens, Bitcoin und Co.

... Bitcoin, wenn die geknackt werden, nützt auch die Spiegelung nichts...

Richtig. Ein Backup nutzt nichts, wenn KI+Supercomputer die Schlüssel ganz einfach hacken können.

Zudem geht es mir hier nicht um die Schuldfrage, sondern darum, ob diese Systeme überhaupt so sicher sind, wie es immer wieder behauptet wird? Allein beim Bitcoin sollen Milliarden jährlich durch Hacking gestohlen werden. Wenn dann noch KI+Supercomputer ins Spiel kommen, finde ich das noch beunruhigender.

Bei den Kryptowährungen kommt zudem hinzu, dass sie anonym sind, wer den Key hat, besitzt das Geld. Wenn man seine Bankkarte verliert, wird das Konto gesperrt und der Schaden begrenzt und selbst das funktioniert nicht immer.

Mit der Bankkarte ging man noch vor wenigen Jahren zur Bank und machte am Schalter seine Bankgeschäfte. Kenntnisse waren nicht nötig. Heute soll jeder, ob technisch kompetent oder nicht, seine Geschäfte mit einer Technik machen, die viele nicht mal im Ansatz verstehen. Prinzip Hoffnung: Es wird schon nichts passieren...