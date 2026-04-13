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Sicherheit des digitalen Bezahlens, Bitcoin und Co.

The Wasp / 5 Antworten / Baumansicht Nickles

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/digitales/ki-quantencomputer-kryptowaehrungen-blockchain-100.html

Da können einem schon Zweifel kommen, ob diese Art der Absicherung von Geld mittels digitaler Schlüssel wirklich die Zukunft ist? Auch insgesamt ist das kein schöner Blick in die Zukunft, wenn man sich um die Sicherheit seiner Groschen auf der Bank macht, denn die Banken zwingen inzwischen jeden zum digitalen Bezahlen, indem überall die Schalterfilialen geschlossen werden und die Supermärkte ziehen mit ihren Selbstbedienungskassen nach.

Also mich gruselt es schon gewaltig, wenn ich an die Sicherheit des digitalen Geldes und den enormen Fortschritt von KI und Supercomputer denke, die vielleicht bald jeden Schlüssel knacken können.

Ende
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hddiesel The Wasp „Sicherheit des digitalen Bezahlens, Bitcoin und Co.“
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Der Brite James Howells, hat seine schlechte Erfahrung schon hinter sich.

2013 entledigte sich James Howells versehentlich einer Laptop-Festplatte, die den privaten Schlüssel zu seinem Bitcoin-Wallet enthielt.
Zu diesem Zeitpunkt war Bitcoin noch wenig wert – doch inzwischen beläuft sich sein Verlust auf rund 750 Millionen US-Dollar.
Die Festplatte wurde auf die Docksway-Deponie in Newport gebracht und liegt seit über zehn Jahren unter Tausenden Tonnen Müll.

https://www.recoverylab-datenrettung.de/james-howells-will-muelldeponie-kaufen-fuer-bitcoin-im-wert-von-750-mio-dollar/

Was schreibt gast1000: Kein Backup? Kein Mitleid!

Mein Motto: Leben und leben lassen: Gruss Karl
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gast1000 hddiesel „Der Brite James Howells, hat seine schlechte Erfahrung schon hinter sich. 2013 entledigte sich James Howells versehentlich ...“
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Im Jahr 2013 und lange lange davor hatte ich längst Spiegelungen von meinen Systemen!

Und heute noch, spätestens alle 14 Tage versetzt auf 2 ext. Platten an meinem Hauptrechner.

Es geht bei mit ja nicht um Bitcoin, wenn die geknackt werden nützt auch die Spiegelung nichts, aber wochenlange Arbeit mit allem Gedöns!

Tja, Pech gehabt...

Gruß

Kein Backup? Kein Mitleid!
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The Wasp gast1000 „Im Jahr 2013 und lange lange davor hatte ich längst Spiegelungen von meinen Systemen! Und heute noch, spätestens alle 14 ...“
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... Bitcoin, wenn die geknackt werden, nützt auch die Spiegelung nichts...

Richtig. Ein Backup nutzt nichts, wenn KI+Supercomputer die Schlüssel ganz einfach hacken können.

Zudem geht es mir hier nicht um die Schuldfrage, sondern darum, ob diese Systeme überhaupt so sicher sind, wie es immer wieder behauptet wird? Allein beim Bitcoin sollen Milliarden jährlich durch Hacking gestohlen werden. Wenn dann noch KI+Supercomputer ins Spiel kommen, finde ich das noch beunruhigender.

Bei den Kryptowährungen kommt zudem hinzu, dass sie anonym sind, wer den Key hat, besitzt das Geld. Wenn man seine Bankkarte verliert, wird das Konto gesperrt und der Schaden begrenzt und selbst das funktioniert nicht immer.

Mit der Bankkarte ging man noch vor wenigen Jahren zur Bank und machte am Schalter seine Bankgeschäfte. Kenntnisse waren nicht nötig. Heute soll jeder, ob technisch kompetent oder nicht, seine Geschäfte mit einer Technik machen, die viele nicht mal im Ansatz verstehen. Prinzip Hoffnung: Es wird schon nichts passieren...

Ende
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hatterchen1 The Wasp „Richtig. Ein Backup nutzt nichts, wenn KI Supercomputer die Schlüssel ganz einfach hacken können. Zudem geht es mir hier ...“
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Wenn man seine Bankkarte verliert, wird das Konto gesperrt und der Schaden begrenzt und selbst das funktioniert nicht immer.

"Haftung nach Sperrung (Sperr-Notruf 116 116): Sobald die Sperrung veranlasst wurde, übernimmt das Kreditinstitut das volle Risiko für alle nachfolgenden, nicht autorisierten Transaktionen."

Habe ich selbst schon erlebt.

Wenn dann noch KI+Supercomputer ins Spiel kommen, finde ich das noch beunruhigender.

Dann wird dem Betrug und der Manipulation Tür und Tor geöffnet.

Der Mensch macht alles, wozu er fähig ist -das steht schon in seinem Bauplan. Selbst seine einmalige DNA schützt ihn nicht vor dem Kopieren.
Man kann nur hoffen, dass nicht jeder in den Besitz eines Quantencomputers gelangt.

Gestottertes Wissen ist besser als eloquente Dummheit. Marcus Tullius Cicero (106 - 43 v.Chr.Rom) Staatsmann und Philosoph
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gast1000 The Wasp „Richtig. Ein Backup nutzt nichts, wenn KI Supercomputer die Schlüssel ganz einfach hacken können. Zudem geht es mir hier ...“
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Wenn ich da für mich selbst spreche, schon immer bin ich auf der sicheren Seite.

Über Amazon nur auf Rechnung (Riverty ist der Finanzdienstleister für Amazon), es gibt

Firmen die bieten Amazon-Pay (für mich Ideal, läuft dann auch auf Rechnung) an, und sonst Geldüberweisungen usw. nur über StarMoney mit Photo-TAN-Generator.

Girocard bei Supermärkten usw.

Gelegentlich mal PayPal, besonders unter der Verwandtschaft Zwinkernd

In all den wirklich vielen Jahren noch nie einen Cent Verlust...

Kein Backup? Kein Mitleid!
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