Primitiver geht es nicht mehr...

Wer darauf reinfällt, der hat es nicht anders verdient!

Folgende Mail kam heute bei mir an:

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Postbank Online



Sicherheitsbulletin



BestSign Update notwendig



Werte Kundin, werter Kunde,



Ihre BestSign ist ausgelaufen und sollte sofort erneuert werden, damit Sie alle Funktionen behalten.



Wichtig: Ihre BestSign-Erneuerung ist innerhalb der nächsten 24 Stunden notwendig. Wenn nicht, wird Ihr Zugang zu allen Diensten blockiert.



Klicken Sie auf den untenstehenden Button, um Ihre BestSign jetzt zu erneuern.



BestSign umgehend erneuern



Freundliche Grüße sendet

Postbank

Sicherheitsabteilung

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Die kam an eine Mailadresse, die ich noch nie für irgendwelche Korrespondenz mit der PB benutzt habe. Selbstverständlich war da auch noch ein Link drin enthalten, den ich anklicken sollte (den Link habe ich hie rausgenommen...).

Das Internet wird immer merkwürdiger.....