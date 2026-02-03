noch mal KI

Die KI von Google kann bei einigen Themen durchaus hilfreich sein, aber sie hört nicht mehr auf mit Nachfragen.

Mathematik, speziell die recht abstrakte Kategorientheorie ist mit KI schon faszinierend, ganz anders als klassische Menngenlehre a la ZFS.

Computerfragen sind mit Googles KI deutlich einfacher als lange im Internet zu suchen, aber die KI hört nicht mehr auf, findet kein Ende...

Erinnert irgendwie an die erste unendliche Ordinalzahl ω die weiter geführt, auch jedes Bezeichnungssystem übertrifft ω+1 ω+2 ω+3...ω+ω... ω hoch ω und noch jedes endliche Zeichensystem verbrauchend weitergeht, ohne je die Abzählbarkeit zu durchbrechen.

Die normale Übersicht mit KI ist gefühlt etwas voreilig und bestimmend, fragt aber nicht ohne Ende weiter.