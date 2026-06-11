Metallische Kabelverschraubungen: EMV-Schutz für PC-Hardware richtig umsetzen

Wer PC-Hardware oder industrielle Elektronik vor elektromagnetischen Störungen schützen möchte, kommt an metallischen Kabelverschraubungen EMV nicht vorbei. Sie bilden die Schnittstelle zwischen geschirmten Kabeln und dem Gehäuse und schließen damit eine der häufigsten Schwachstellen in der Abschirmung.

Denn selbst ein lückenloses Kabelschirm-Konzept verliert seine Wirkung, wenn die Kabeldurchführung am Gehäuse nicht fachgerecht ausgeführt ist. Metallische Kabelverschraubungen mit EMV-Funktion sorgen dafür, dass der Schirm großflächig und niederimpedant mit dem Gehäuse verbunden wird.

Das reduziert eingestrahlte Störsignale ebenso wie abgestrahlte Emissionen. Für Entwickler, Systemintegratoren und technisch versierte Anwender lohnt es sich, die relevanten Auswahlkriterien, Normen und Montageschritte genau zu kennen, um teure Nacharbeiten und Zertifizierungsprobleme zu vermeiden.

TL;DR -- Das Wichtigste in Kürze

Metallische Kabelverschraubungen EMV stellen die elektrisch leitende Verbindung zwischen Kabelschirm und Gehäuse her und sind Pflicht bei EMV-konformen Aufbauten.

Entscheidend sind Kontaktelemente aus leitfähigem Material, ein definierter Klemmbereich und eine ausreichende Schutzart (mindestens IP54, oft IP68).

Die relevante Norm für EMV-Kabelverschraubungen ist EN 62153-4-7; Geräte müssen zudem die Richtlinie 2014/30/EU erfüllen.

Falsche Montage, ungeeignete Materialien oder fehlende Erdung heben die Schirmwirkung vollständig auf.

Für professionelle Anwendungen empfehlen sich Verschraubungen aus Messing oder Edelstahl mit 360°-Schirmkontaktierung.

Warum metallische Kabelverschraubungen EMV so entscheidend sind

Die Schwachstelle am Gehäusedurchgang

Ein Kabelschirm erfüllt seine Aufgabe nur dann vollständig, wenn er durchgehend geschlossen ist und beidseitig niederohmig mit dem Bezugspotenzial verbunden wird. Beim Durchgang durch das Gehäuse entsteht ohne geeignete Verschraubung eine kritische Unterbrechung der Abschirmebene. Hochfrequente Störsignale können dort in das Gehäuseinnere eindringen oder aus dem Gerät austreten. Besonders bei schnellen Datenleitungen, Versorgungsleitungen mit Schaltfrequenzen im kHz-Bereich oder bei sensiblen Messketten wird dies zum entscheidenden Schwachpunkt. Eine metallische Kabelverschraubung schließt diese Lücke, indem sie den Kabelschirm ringförmig kontaktiert und gleichzeitig eine elektrisch leitende Verbindung zum Gehäuse herstellt.

360°-Kontaktierung als technischer Standard

Das Prinzip der 360°-Schirmkontaktierung hat sich als technischer Standard etabliert, weil es eine gleichmäßige Stromverteilung über den gesamten Umfang des Schirms ermöglicht. Ältere Methoden wie das einseitige Auflegen des Schirms über eine Lötöse oder eine Kabelschelle erzeugen sogenannte Zopfverbindungen, die bei hohen Frequenzen induktive Widerstände aufweisen und die Schirmwirkung erheblich verschlechtern. Eine metallische Kabelverschraubung mit EMV-Funktion klemmt den Schirm hingegen über leitfähige Federelemente oder ein Innengewinde großflächig an. Wer eine zuverlässige EMV-Verschraubung für geschirmte Leitungen einsetzt, erreicht damit eine Transferimpedanz, die deutlich unter dem liegt, was Zopfverbindungen leisten können.

Materialien, Schutzarten und Normierung im Überblick

Messing, Edelstahl und Aluminium im Vergleich

Die Wahl des Gehäusematerials der Verschraubung beeinflusst sowohl die mechanischen Eigenschaften als auch die elektrische Leitfähigkeit und die Korrosionsbeständigkeit.

Material Leitfähigkeit Korrosionsbeständigkeit Typische Einsatzbereiche Messing (vernickelt) Sehr gut Gut (Innenraum, industrie) Schaltschränke, PC-Industrie Edelstahl Gut Sehr gut Außenanwendungen, Lebensmittel Aluminium Gut Mittel (oxidiert) Leichtbauanwendungen Kunststoff (leitfähig) Eingeschränkt Gut Sonderlösungen, geringe Ströme

Messing mit Nickelüberzug ist in der Praxis am weitesten verbreitet. Die Nickelschicht schützt vor Oxidation und sorgt für eine dauerhaft niedrige Übergangswiderstand am Kontaktpunkt zum Gehäuse. Edelstahl wird dort eingesetzt, wo aggressive Medien, Reinigungsmittel oder Außenwitterung die Verschraubung belasten.

Schutzarten und Normen für metallische Kabelverschraubungen EMV

Metallische Kabelverschraubungen EMV müssen neben der elektromagnetischen Funktion auch mechanische und ingress-seitige Anforderungen erfüllen. Die Schutzart nach DIN EN 60529 beschreibt den Schutz gegen Fremdkörper und Wasser.

IP54 gilt als Mindestanforderung für viele Industrieapplikationen.

IP68 ist erforderlich, wenn die Verschraubung dauerhaft im Nass- oder Tauchbereich eingesetzt wird.

Die Schirmwirkung selbst wird nach EN 62153-4-7 bewertet, die die Transferimpedanz als Prüfgröße definiert.

Geräte, die in der EU in Verkehr gebracht werden, müssen die EMV-Richtlinie 2014/30/EU erfüllen; die verwendeten Komponenten sind Teil dieses Nachweises.

Neben diesen Normen spielt auch die mechanische Festigkeit eine Rolle. Zugentlastungsanforderungen und Anzugsdrehmomente sind herstellerseitig angegeben und müssen bei der Montage eingehalten werden, da sonst die Schirmkontaktierung nachlässt.

Auswahlkriterien für die richtige Verschraubung

Kabeldurchmesser, Klemmbereich und Gewindegröße

Die korrekte Dimensionierung der Verschraubung ist Grundvoraussetzung für eine funktionierende Schirmkontaktierung. Zu große Klemmbereiche führen dazu, dass die Federelemente den Schirm nicht ausreichend kontaktieren. Zu kleine Klemmbereiche beschädigen das Kabel oder lassen sich nicht vollständig schließen.

Folgende Parameter müssen bei der Auswahl bekannt sein:

Außendurchmesser des Kabels inklusive Isolation (nicht nur Schirmdurchmesser)

Gewindegröße des Gehäusedurchbruchs (metrisch M12 bis M63, Pg-Gewinde oder NPT je nach Anwendung)

Anzahl der Adern und damit der benötigte Mindestinnendurchmesser

Zulässiger Biegeradius des Kabels hinter der Verschraubung

Hersteller geben für jede Verschraubungsgröße einen Klemmbereich in Millimetern an. Es empfiehlt sich, diesen Bereich nicht auszureizen, sondern das Kabel möglichst in der Mitte des angegebenen Bereichs zu verwenden.

Montage und häufige Fehler

Die Montage einer metallischen Kabelverschraubung EMV erfordert einige Schritte, die in der Praxis häufig übersprungen werden. Das führt zu schlechter Schirmwirkung trotz richtiger Komponentenwahl.

Schritt Beschreibung Häufiger Fehler Kabelmantel kürzen Mantel im Klemmbereich absetzen, Schirm freilegen Schirm zu kurz freigelegt Schirm aufspreizen Schirmgeflecht gleichmäßig über Klemmkörper legen Schirm verdrillt oder einseitig Verschraubung schließen Mit Drehmomentschlüssel anziehen Handfest reicht nicht aus Erdungsverbindung prüfen Widerstandsmessung Schirm-Gehäuse Schritt wird übersprungen

Ein besonders häufiger Fehler ist das Auflegen des Schirms als verdrehten Zopf, der dann unter die Mutter geklemmt wird. Diese Verbindung hat bei hohen Frequenzen eine hohe Induktivität und schützt kaum vor HF-Störungen. Die 360°-Kontaktierung ist nur dann gewährleistet, wenn das Schirmgeflecht vollständig und gleichmäßig über das Kontaktelement gespreizt wird.

Einsatz in der PC-Hardware und Industrieelektronik

Anwendungsfelder und typische Installationssituationen

Metallische Kabelverschraubungen EMV werden überall dort eingesetzt, wo Elektronik störungsfrei arbeiten soll und gleichzeitig normkonforme Emissionswerte einzuhalten sind. In der PC-Hardware betrifft das vor allem Industrie-PCs, Embedded-Systeme und Mess- und Steuerungscomputer, die in Schaltschränken oder an Maschinen betrieben werden. Dort verlaufen geschirmte Ethernet-Kabel, Leitungen für serielle Schnittstellen oder Sensorleitungen durch Gehäusewände, an denen eine lückenlose Abschirmung zwingend ist.

In der Automatisierungstechnik sind die Anforderungen noch höher, weil Frequenzumrichter, Servoregler und Schaltnetzteile im selben Schaltschrank starke Störfelder erzeugen können. Hier sind metallische Kabelverschraubungen kein optionales Zubehör, sondern Bestandteil des EMV-Schutzkonzepts.

Integration in ein ganzheitliches EMV-Konzept

Eine einzelne Verschraubung allein genügt nicht. Sie ist Teil eines Gesamtkonzepts, das folgende Elemente umfasst:

Geschirmte Leitungen durchgehend bis zur Verschraubung führen, ohne den Schirm zwischendurch aufzutrennen.

Gehäuse aus leitfähigem Material mit definiertem Erdungspunkt ausführen.

Filterkondensatoren und Ferritkerne bei Bedarf ergänzen.

Leitungsführung im Schaltschrank: Leistungs- und Signalleitungen trennen.

Metallische Kabelverschraubungen EMV sind das letzte Element, das die Abschirmebene am Gehäuse schließt. Alle anderen Maßnahmen verlieren an Wirkung, wenn dieser Punkt nicht fachgerecht ausgeführt ist.

Häufig gestellte Fragen

Kann eine metallische Kabelverschraubung auch ohne Schirmkontaktierung verwendet werden?

Ja, metallische Kabelverschraubungen lassen sich grundsätzlich auch ohne aktive Schirmkontaktierung einsetzen, zum Beispiel als reine Zugentlastung oder für ungeschirmte Leitungen. In diesem Fall erfüllen sie jedoch keine EMV-Funktion. Für den EMV-Schutz muss die Verschraubung ausdrücklich für die Schirmkontaktierung ausgelegt sein und über entsprechende Kontaktelemente verfügen. Ein normales Kabelverschraubungsgehäuse aus Metall allein reicht nicht.

Welche Gewindearten sind bei metallischen Kabelverschraubungen EMV üblich?

Am häufigsten kommen metrische Gewinde nach ISO (M16, M20, M25, M32 usw.) zum Einsatz. Daneben gibt es Pg-Gewinde (ältere Norm, noch in Bestandsanlagen verbreitet), NPT-Gewinde für den nordamerikanischen Markt sowie G-Gewinde (Whitworth-Rohrgewinde) für bestimmte Industrieanwendungen. Bei der Planung sollte das Gehäusematerial und der vorhandene Gewindetyp des Durchbruchs vor der Bestellung geprüft werden.

Wie lässt sich die Schirmwirkung einer montierten Kabelverschraubung prüfen?

Eine einfache Feldprüfung besteht in der Widerstandsmessung zwischen dem Kabelschirm und dem Gehäuse unmittelbar nach der Montage. Der gemessene Widerstand sollte deutlich unter 10 mOhm liegen, idealerweise unter 1 mOhm. Für eine vollständige Beurteilung der Schirmwirkung bei hohen Frequenzen ist eine Messung der Transferimpedanz nach EN 62153-4-7 erforderlich, die nur in einem entsprechend ausgestatteten Labor durchgeführt werden kann. In der Praxis geben Hersteller diese Werte für ihre Produkte an, sodass eine direkte Labormessung meist nicht notwendig ist.