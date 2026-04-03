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Donald Trump riskiert den Zusammenbruch der Weltwirtschaft

winnigorny1 / 24 Antworten / Baumansicht Nickles

https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/krisen/id_101195884/iran-krieg-trump-droht-entsalzungsanlagen-so-abhaengig-ist-die-region.html 

Und das ist kein Artikel, den sich die Redakteure der "BILD-Zeitung des Internets" aus den Fingern gesaugt haben, sondern die Wiedergabe aus diesen Quellen:

Die Folge könnte eine weltweite Deflation sein. - Ein viel böseres Ding als eine "simple" Inflation...

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
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Anonym60 winnigorny1 „Donald Trump riskiert den Zusammenbruch der Weltwirtschaft“
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Am Ende geht es den USA nur um die Rohstoffe. Geht das so weiter, dann ist eine Deflation das kleinste Problem. Ich meine es wird überall crashen.

https://www.n-tv.de/ticker/Donald-Trump-will-an-das-iranische-Oel-id30516979.html

US-Präsident Donald Trump hat es als "eine Option" bezeichnet, die Kontrolle über das iranische Öl zu übernehmen. Er verglich die Lage im Iran am Donnerstag bei einer Kabinettssitzung in Washington mit der in Venezuela. Dort gebe es eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Regierung bei den Ölvorräten.

https://www.n-tv.de/wirtschaft/Der-Markt-ist-staerker-als-Donald-Trump-id30677702.html

Der zweite Ratschlag Trumps: "Kauft Öl von den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir haben reichlich davon. Wir haben so viel." Es stimmt, dass die USA derzeit der weltweit größte Produzent von Öl sind. Doch auch dieser Vorschlag Trumps ignoriert ökonomische Mechanismen. Wenn bisherige Käufer statt Golf-Öl nun US-Öl kaufen, ändert das nichts an dem weltweit knapperen Angebot und den dadurch höheren Preisen.
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winnigorny1 Anonym60 „Am Ende geht es den USA nur um die Rohstoffe. Geht das so weiter, dann ist eine Deflation das kleinste Problem. Ich meine ...“
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Hallo, ich gehe ja in allen Punkten mit dir konform. Allerdings unterschätzt du das, was ich oben eine weltweite Deflation genannt habe.

"Deflation" ist ein komplizierter Begriff, den wohl viele, die Menschen ohne tiefere volkswirtschaftliche Ausbildung - Studium der Wirtschaftswissenschaften - unterschätzen. Eine weltweite Deflation hätte eine Weltwirtschaftskrise zur Folge.

Die haben wir in der Neuzeit nur einmal erlebt und die war in Deutschland letztlich auch mit der Boden, auf dem das Hitler-Regime gedeihen konnte. Eine Weltwirtschaftskrise hat den Zusammenbruch der Volkwirtschaft zur Folge, massenhafte Verarmung, Hungersnöte und eine weitere Umverteilung des Volksvermögens von unten nach oben.

Die einzigen, die davon profitieren, sind die Eigentümer von Produktionsmitteln. Dadurch würden dann auch noch viele Großunternehmen kleiner schlucken, die Oligopolisierung würde sprunghaft steigen und damit die der Monopolisierung Vorschub verschaffen.

Genau das ist zur Zeit der Trend - in Verbindung mit einem weiteren Erstarken rechter Kräfte in der Politik. - Das könnte natürlich auch der "Große Plan" der Trump-Administration sein. Vorangetrieben durch die "IT-Mafia" um Trump - allen voran der Herr Musk.

Es scheint, dass man dabei ist, die Kettensäge an alle noch bestehende Demokratien anzusetzen.

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hddiesel Anonym60 „Am Ende geht es den USA nur um die Rohstoffe. Geht das so weiter, dann ist eine Deflation das kleinste Problem. Ich meine ...“
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Hallo Anonym60,

da bin ich ganz bei Dir und Winni.

Wenn einige hier keine Ahnung von Deflation habe, dann müssen Sie sich darüber Informieren. Wenn Sie die Bedeutung von Deflation anschliessend verstanden haben, dann haben auch einige verstanden, was Winni mit seinen beiden Sätzen am Ende seines Startpostings meinte.

Mein Motto: Leben und leben lassen: Gruss Karl
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The Wasp winnigorny1 „Donald Trump riskiert den Zusammenbruch der Weltwirtschaft“
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Soso, eine Deflation droht uns durch den Irankrieg... Wo genau steht das? Wird Benzin gerade immer billiger? Kleiner Hinweis: Das Gegenteil findet gerade statt, nämlich eine beginnende Inflation vor allem an den Tankstellen. Die passiert, wenn Güter knapper werden und deshalb die Preise steigen. In einer Deflation herrscht ein Überangebot an Waren, was dazu führt, dass die Waren immer billiger werden, man für die selbe Summe Geld also immer mehr bekommt. Wo gerade eine Deflation stattfinden soll, versteht wohl nur Wirtschaftswissenschaftsexperte Winnigorny.

Dass Trumps Verhalten die Weltwirtschaft seit 18 Monaten heftig durchschüttelt, ist unschwer zu erkennen...

PS: Diesen Fred sollte man schleunigst auf OT verschieben.

Ende
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hatterchen1 The Wasp „Soso, eine Deflation droht uns durch den Irankrieg... Wo genau steht das? Wird Benzin gerade immer billiger? Kleiner ...“
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Wo gerade eine Deflation stattfinden soll, versteht wohl nur Wirtschaftswissenschaftsexperte Winnigorny.

Damit sind wir wieder bei den Experten:

"Person mit überdurchschnittlich hohem, fundiertem Wissen und Können in einem bestimmten Fachgebiet." Z. B. Windows basierte Computer oder Holzschnitzereien...

Unentschlossen

schleunigst auf OT verschieben.

Das macht den Thread nicht lesenswerter.

Gestottertes Wissen ist besser als eloquente Dummheit. Marcus Tullius Cicero (106 - 43 v.Chr.Rom) Staatsmann und Philosoph
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winnigorny1 hatterchen1 „Damit sind wir wieder bei den Experten: Person mit überdurchschnittlich hohem, fundiertem Wissen und Können in einem ...“
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Damit kommst du zu spät. Lies mal meine Erkärung an The Wasp, du Besserwissi! 

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winnigorny1 Nachtrag zu: „Damit kommst du zu spät. Lies mal meine Erkärung an The Wasp, du Besserwissi!“
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Und noch etwas euch beiden zum Trost:

Ich werde jetzt nicht weiter auf eure doch leider eher unqualifizierten Einwände reagieren. Das ist einfach fruchtlos. 

Schöne Osterfeiertag noch!

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gast1000 hatterchen1 „Damit sind wir wieder bei den Experten: Person mit überdurchschnittlich hohem, fundiertem Wissen und Können in einem ...“
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Dieser Thread gehört nach Off Topic und sonst nichts und irgendwann, wenn alle ihren qualifizierten Senf abgelassen haben, gesperrt...

Kein Backup? Kein Mitleid!
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winnigorny1 gast1000 „Dieser Thread gehört nach Off Topic und sonst nichts und irgendwann, wenn alle ihren qualifizierten Senf abgelassen haben, ...“
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Das ist deine Ansicht. Die Entscheidung aber musst du schon den VIPs überlassen. Ich selbst habe mich gefragt, ob das ins Off Topic oder in Allgemeines gehört. Bis auf dich hat sich ansonsten niemand an meiner Auswahl gestört. - Also: Ruhig Blut bewahren und abwarten.

Warum du allerdings der Ansicht bist, dass der Thread gesperrt gehören würde, erschließt sich mir nicht. - Aber auch die Entscheidung wirst du den VIPs überlassen müssen. Du kannst natürlich gern deinen Senf dazugeben; mehr aber auch nicht.

Ansonsten werde ich mich hier verabschieden, da ich mich nicht durch dich provozieren lassen will. Das wird dir nicht mehr gelingen. Im Übrigen hat hier irgendwas nicht funktioniert, denn ich habe die Benachrichtigungen schon einmal abbestellt und hoffe, dass es jetzt demnächst klappen wird.

Schöne Feiertage noch.....

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winnigorny1 The Wasp „Soso, eine Deflation droht uns durch den Irankrieg... Wo genau steht das? Wird Benzin gerade immer billiger? Kleiner ...“
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OK - du bist also der Wirtschaftsfachmann.

Ich fürchte jedoch, dass du da zu kurz denkst.

Die Verknappung und Verteuerung des Öls, bewirkt durch den Krieg, führt zunächst zu einem Preisanstieg in allen Bereichen, da in moderenen Volkswirtschaften eben alles von A nach B transportiert werden muss.

Die Verteuerung jedoch führt zu sinkender - kaufkräftiger - Nachfrage, die wiederum dazu führt, das die Produktion heruntergefahren wird. In der Folge des Herunterfahrens der Produktion wird die Arbeitslosigkeit sich vergrößern, was wiederum zu weiterhin sinkender Nachfrage führt.

Vor allem aber wankt der Staat, da er extrem an Steuern einbüßt. Die Sozialsysteme werden crashen. - Was wir gerade in den Anfängen "live" erleben dürfen - siehe Krankenkassenbeiträge und Kürzungen der Sozialausgaben des Staates.

Damit die Nachfrage wieder wächst, müssen Unternehmen reagieren, denn Angebot und Nachfrage regel ja - angeblich - den Preis.

Von einem bestimmten Punkt an jedoch lohnt sich dann die Produktion nicht mehr und die Unternehmen sind dann wieder gezwungen, die Produktion zu drosseln. Also haben wir dann infolgedessen wieder eine noch höhere Arbeitslosigkeit, und noch weniger Steuereinnahmen - siehe oben.

Um es einfach zu erklären: Wenn auf dem Markt mehr Waren und Güter vorhanden sind, als es Käufer dafür, sprich: "Kaufkräftige Nachfrage" gibt, spricht man von "Deflation". Und auf diesem Weg befinden wir uns durch die extreme Verteuerung des Öls.

Und deine höhnischen Bemerkungen darfst du dir gern sonstwohin stecken, Herr "Wirtschaftsfachmann".

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hddiesel winnigorny1 „OK - du bist also der Wirtschaftsfachmann. Ich fürchte jedoch, dass du da zu kurz denkst. Die Verknappung und Verteuerung ...“
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Hallo Winni,

seit weit mehr als 25 Jahre, kaufen Firmen viele Wasserrechte auf, aber nicht nur in Deutschland, auch Weltweit geschieht das schon seit vielen Jahren.

Das wird uns ebenfalls noch auf unsere Füße fallen und wird für uns alle noch zum großen Problem werden und für die Wasserrechteinhaber, zur sprudelnden Geldquelle, das sollten wir nicht aus dem Blick verlieren, auch wenn es noch der eine oder andere belächelt, weil er es für Nonsens hält.

Macht euch mal auf die suche im Netz nach Wasserrechte, dann erkennt ihr den ernst der Lage.

Mein Motto: Leben und leben lassen: Gruss Karl
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The Wasp hddiesel „Hallo Winni, seit weit mehr als 25 Jahre, kaufen Firmen viele Wasserrechte auf, aber nicht nur in Deutschland, auch ...“
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Wenigstens einer, der hier beim Thema bleibt. ;-)

Ende
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winnigorny1 hddiesel „Hallo Winni, seit weit mehr als 25 Jahre, kaufen Firmen viele Wasserrechte auf, aber nicht nur in Deutschland, auch ...“
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seit weit mehr als 25 Jahre, kaufen Firmen viele Wasserrechte auf, aber nicht nur in Deutschland, auch Weltweit geschieht das schon seit vielen Jahren. Das wird uns ebenfalls noch auf unsere Füße fallen

Ja - gut, dass du noch einmal auf dieses Problem hinweist. Das ist mir durchaus auch klar und schon lange bekannt. - Es droht jedoch bei der jetzt bestehenden akuten Krise in Vergessenheit zu geraten. Immer wieder gut und richtig, darauf hinzuweisen und daran zu erinnern.

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Anonym60 The Wasp „Soso, eine Deflation droht uns durch den Irankrieg... Wo genau steht das? Wird Benzin gerade immer billiger? Kleiner ...“
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Soso, eine Deflation droht uns durch den Irankrieg... Wo genau steht das? Wird Benzin gerade immer billiger? Kleiner Hinweis: Das Gegenteil findet gerade statt, nämlich eine beginnende Inflation vor allem an den Tankstellen. Die passiert, wenn Güter knapper werden und deshalb die Preise steigen.

Vielleicht meinte er Stagnation. Auf jeden Fall ist es klar, sollte es so weitergehen, dann wird es noch unangenehmer für uns alle werden.

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winnigorny1 Anonym60 „Vielleicht meinte er Stagnation. Auf jeden Fall ist es klar, sollte es so weitergehen, dann wird es noch unangenehmer für ...“
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Vielleicht meinte er Stagnation.

Nein. Die meinte ich nicht. Die haben wir längst hinter uns, den Stagnation wäre "nur" Stillstand (der nach Ansicht wirtschaftsliberaler Theoretiker auch schon den Niedergang bedeutet. Ist aber in meinen Augen Quatsch, denn in einem geschlossenen System mit endlichen Resourcen, wie unsere Welt es nun einmal ist, kann es kein ewiges Wachstum geben; beim besten Willen nicht.

Auf jeden Fall ist es klar, sollte es so weitergehen, dann wird es noch unangenehmer für uns alle werden.

Glasklar. Viel unangenehmer, als die meisten glauben wollen. Die Selbstheilungskräfte kapitalistischer Marktwirtschaft bestehen nämlich ausschließlich darin, nach dem Niedergang wie ein Phoenix aus der eigenen Asche wieder aufzusteigen.

Allerdings mit gestiegener Quote von Oligopolen mit der Tendenz zur Monopolbildung. Das lehrt schon die Geschichte, auch und gerade die deutsche Geschichte. Marktmacht wird in immer weniger Hände gelangen. So - das war jetzt mein Wort zum Sonntag. Ich steige hier aus, bevor wieder gegeifert wird.

Frohe Ostern noch!

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winnigorny1 Anonym60 „Vielleicht meinte er Stagnation. Auf jeden Fall ist es klar, sollte es so weitergehen, dann wird es noch unangenehmer für ...“
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Vielleicht meinte er Stagnation.

Noch etwas dazu: Viele sehen die Zusammenhänge zwischen Warenverkehr und Geldverkehr nicht. Zwischen Realwirtschaft und Geldwirtschaft.

Ich habe durch mein Studium der Wirtschaftswissenschaften beides im Blick, bin aber leider ein schlechter Dozent, denn dafür habe ich keine Ausbildung und versuche das nochmals zu erklären.

Warenverkehr ist die eher betriebswirtschaftliche Sichtweise - die Verbindung von Warenverkehr und Geldverkehr/Geldpolitik ist die eher volkswsirtschaftliche Sichtweise.

Otto-Normalverbraucher schaut eher ängstlich auf die Inflation. Die Geldpolitik aber muss den Spagat machen zwischen Warenverkehr und Geldverkehr. Für den Geldverkehr ist die EZB zuständig. Die EZB steuert den Leitzins und damit (hofft man!) das Verbraucherverhalten.

Warum glaubt ihr alle denn, leben wir schon lange in Zeiten des Niedrigzinsen? Ganz genau deshalb: Es geht die Angst vor der Deflation um! Lieber steuert man über die Niedrigzinsen (sparen lohnt sich nicht!) das Verbraucherverhalten. Wenn sparen sich nicht lohnt, dann konsumiert der Verbraucher - hoffentlich (!) - mehr.

Der Grund ist die Angst vor der Deflation. Man nimmt lieber eine geringe Inflation in Kauf (dann haben wir wieder eine Lohn/Preisspirale (die in Wahrheit ein Preis/Lohnspirale ist), als Verbraucher, die nicht konsumieren und damit eine geringere Warenproduktion mit allen ihren negativen Folgen zu vermeiden.

So jetzt ist aber Schluß. Ich sehe selbst, dass das einfach zuviel wird. Ich warte jetzt auf die nächste Antwort eines der Teilnehmer hier im Thread, um dann die Gelegenheit zu ergreifen, die Benachrichtigungen abzubestellen.

Ich habe auch keine Lust mehr, hier den Dozenten zu markieren, der ich definitiv nicht bin. Amen.

Warum, glaubt ihr, geht es den Börsen denn vergleichsweise gut, während die Warenwirtschaft leidet? Ganz einfach, weil Börsen nichts mit der Realwirtschaft zu tun haben. Börsen sind so etwas wie das Spielcasino des Kapitals. Die funktionieren gut mit Wetten auf den Niedergang der Realwirtschaft. 

Da wird Kapital (Geldwirtschaft) angelegt, damit das Geld Geld erzeugt. Das wieder treibt die Inflation und beschleunigt die Umverteilung des Volksvermögens von unten nach oben.

Und die arme EZB führt den Eiertant auf, die Balance zwischen Realwirtschaft und Geldwirtschaft mit einer "sanften" Inflation zu steuern, um die Deflation zu verhindern.

Ein Staat muss sich vor Deflation hüten, denn: Immer geringere Produktion erzeugt immer mehr Arbeitslosigkeit, die ein weiteres Sinken der Nachfrage zur Folge hat, die weiter sinkende Produktion zur Folge hat - ad infinitum.

Das wird dann ein Perpetuum Mobile nach unten. Die Folge für den Staat wären immer weiter sinkende Steuereinnahmen und das Ende vom Lied wäre der Staatsbankrott.

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hddiesel The Wasp „Soso, eine Deflation droht uns durch den Irankrieg... Wo genau steht das? Wird Benzin gerade immer billiger? Kleiner ...“
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Hallo The Wasp,

warum fragst du Winni, wo das steht, die Quelle ist dir Bekannt, sobald du nach "Deflation" im Netz suchst.
https://de.wikipedia.org/wiki/Deflation

Das Problem liegt dabei nicht beim lesen, sondern man sollte anschliessend auch verstehen, was man gelesen hat.

Wenn du den Inhalt der verlinkten Seite schon gelesen hast, dann hast du den Inhalt vermutlich nur überflogen, wie man bei uns hier sagt und deshalb nicht den Inhalt verstanden.

Natürlich ist es leichter, die Aussage von Winni,

"Die Folge könnte eine weltweite Deflation sein. - Ein viel böseres Ding als eine "simple" Inflation."

zu belächeln, weil du selbst die Bedeutung von Deflation, immer noch nicht verstanden hat.

Winni schreibt ja nicht, es ist eine Deflation, sondern:
Die Folge könnte eine weltweite Deflation sein.

Die Preise sinken, ein Überangebot entsteht, der Absatz von Waren sinkt, Kurzarbeit ist die Folge, Arbeitslosigkeit ist die Folge, Firmen schliessen usw.

Hat sich schon einmal jemand gefragt, warum die Arbeitslosigkeit steigt?
Warum Firmen neue Standorte im Ausland öffnen, dann denkt einmal die Spirale weiter, wohin das führt, denn der Weltmarkt wird im Anschluss, mit immer mehr Billigwaren überschwemmt und die Arbeitslosigkeit steigt Weltweit.

Man kann seinen Umsatz, nicht jedes Jahr, ohne Folgen erhöhen, abwandern von Firmen, ist nur eine Zwischenlösung für die Inhaber, auf keinen Fall jedoch Sinnvoll, den es ist am Ende ein Glücksspiel auf Zeit.

Trump verkauft wegen dem Iran- Krieg mehr Rohöl und Folgeprodukte, der Krieg endet aber irgendwann und der Krieg in der Ukraine ebenfalls, es ist nur eine Frage der Zeit, je früher die Kriege enden je besser für uns alle.

Viele Produktionsstätte, werden durch Kriege verloren und werden mit neuer Technologie wieder erstellt.

Haben da Trump, Putin und Andere, etwas übersehen?

Mein Motto: Leben und leben lassen: Gruss Karl
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winnigorny1 hddiesel „Hallo The Wasp, warum fragst du Winni, wo das steht, die Quelle ist dir Bekannt, sobald du nach Deflation im Netz suchst. ...“
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Moin Karl,

mir schein, du bist der bessere "Lehrer" von uns beiden. Du bringst das alles sehr gut und allgemeinverständlich auf den Punkt. Ich bin in meinen Schilderungen oft zu kompliziert, versuche Details und Hintergründe zu erklären....

Nett finde ich diesen Absatz:

Natürlich ist es leichter, die Aussage von Winni, "Die Folge könnte eine weltweite Deflation sein. - Ein viel böseres Ding als eine "simple" Inflation." zu belächeln, weil du selbst die Bedeutung von Deflation, immer noch nicht verstanden hast.

Aber wichtig erscheint mir auch, dass - gerade in diesem Zusammenhang - ein gewisser "psychologer" Effekt greifen könnte, denn die simple Wahrheit solcher Annahmen zu aktziertieren, tut weh! Die Situation ist einfach nur beängstigend. In der Folge kann es sein, dass dieses:

immer noch nicht verstanden hast.

gar nicht ein "Nichtverstehen", sondern ein "Nichtverstehenwollen" ist. - Gewissermaßen ein Selbstschutz, ein Verleugnen der bitteren Realität?

Haben da Trump, Putin und Andere, etwas übersehen?

Unter Umständen. - Oder sie wollen auch die bittere Wahrheit nicht sehen. Getrieben von der Gier nach Macht, Einfluß und Reichtum, sind sie dem Stiefkind des Kapitalismus, der Gier, erlegen und blenden alles Weitere aus.

Irgendwann sind sie dann auch einfach nur noch Getriebene, die nichts anderes tun, als um ihren Machterhalt zu kämpfen. - Auf Kosten des gesamten "Restes" der Menscheit. Die Folge ist ein hemmungsloser, entmenschlichter "Raubtierkapitalismus". Und ich fürchte, dass wir das gerade erleben.

Oder - wie die bekannteste und wohl renommierteste - amerikansiche Volkswirtschaftlicherin es nennt, der Form des Kapitalismus, die den "Industriellen Kapitalismus" ersetzt hat. Sie nennt es den "Informationskapitalismus". Gemeint ist damit die alles beherrschende Macht der IT-Giganten; und die ist leider nicht mehr von der Hand zu weisen.

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hatterchen1 hddiesel „Hallo The Wasp, warum fragst du Winni, wo das steht, die Quelle ist dir Bekannt, sobald du nach Deflation im Netz suchst. ...“
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Hallo hddiesel,

Haben da Trump, Putin und Andere, etwas übersehen?

ja die Anderen übersehen da etwas.
Wirtschaftswachstum ohne Ende gibt es nicht, darüber besteht wohl Konsens.
Damit die Wirtschaft hoch kommt, muss sie erst einmal runter kommen.
Das kann man in der Geschichte sehen, nach jedem Krieg ging es oft rapide aufwärts. Nach dem letzten Krieg war die Entwicklung epochal, kommt aber langsam an ihre Grenzen.

Vereinfacht dargestellt: "Man muss erst etwas kaputt machen, bevor man neues verkaufen kann."
Und altes Kriegsmaterial muss ja auch einmal entsorgt werden und wo geht das am saubersten? Natürlich bei Anderen auf dem Grundstück. Das startet dann wieder eine Vollbeschäftigung, weltweit, durch den Aufbau. (den Deutschland ja gerne  mitfinanziert)

Gruß

Gestottertes Wissen ist besser als eloquente Dummheit. Marcus Tullius Cicero (106 - 43 v.Chr.Rom) Staatsmann und Philosoph
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winnigorny1 hatterchen1 „Hallo hddiesel, ja die Anderen übersehen da etwas. Wirtschaftswachstum ohne Ende gibt es nicht, darüber besteht wohl ...“
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Wirtschaftswachstum ohne Ende gibt es nicht, darüber besteht wohl Konsens.

WOW - das hätte ich jetzt von dir nicht erwartet. Welch ein Zugeständnis.... - Ironie off.....

Damit die Wirtschaft hoch kommt, muss sie erst einmal runter kommen.

Eine unglaubliche feine Logik. - Wie wär's, wenn man sie gar nicht erst runterkommen ließe? Aber das bedürfte sehr starker staatlicher Eingriffe und Regularien, wie nahezu alle Wirtschaftsliberalen es ablehnen. Das ist das, was ich "Liberallalla" zu nennen pflege.

Letztlich ist das nichts, als ein Rückzug aus der Verantwortung und blindes Vertrauen der Politik in die Selbstheilungskräfte des Kapitalismus, die es durchaus gibt.

Allerdings laufen die erst an, wie ich schon vordem beschrieb, nachdem das System zusammengebrochen ist. Und das ist regelrecht blödsinnig, weil man hätte schon vor dem Zusammenbruch reparieren können. Ist es das, was wir "Wegwerfgesellschaft" nennen, das Gegenteil von Nachhaltigkeit?

Das kann man in der Geschichte sehen, nach jedem Krieg ging es oft rapide aufwärts. Nach dem letzten Krieg war die Entwicklung epochal,

Das ist nach jedem Krieg epochal - schon immer gewesen.

Vereinfacht dargestellt: "Man muss erst etwas kaputt machen, bevor man neues verkaufen kann."

Ja sehr arg vereinfacht. Die schlichte Tatsache ist, dass Krieg immer auf beiden Seiten das Volksvermögen sowohl an Material, als auch an Menschenleben kostet. Das scheint aber deiner Ansicht nach wurscht zu sein. Scheiß auf Menschenleben, Scheiß auch auf die Vernichtung materieller Güter und die extreme Belastung der Umwelt mit Giften und Feinstaub - Scheiß einfach auf die Welt. Du scheinst mir ein Zyniker zu sein....

Und altes Kriegsmaterial muss ja auch einmal entsorgt werden und wo geht das am saubersten? Natürlich bei Anderen auf dem Grundstück.

Hier übersiehst du geflissentlich (absichtlich?), dass immer auch das eigene "Grundstück" durch Krieg in Mitleidenschaft gezogen wird. Es sei denn man kann den Krieg wie Trump auf einen anderen Kontinent tragen.

Aber auch Amerkika kostet es was: Nämlich Menschenleben, Ressourcen und jede Menge Kapital, das dann gerne aus dem Haushalt für Soziales umgewidmet wird und die Menschen im eigenen Land ärmer werden lässt - zumindest die weniger Begüteten - also die Masse. Die Reichen verdienen sogar - vorläufig - daran. - Igitt!

Das startet dann wieder eine Vollbeschäftigung, weltweit, durch den Aufbau.

Ja - aber weltweit nur bei Weltkriegen. Die scheinen dann ja deiner Ansicht nach das beste für die Welt und die Menscheit zu sein, was es gibt. - Ich behaupte das Gegenteil: Kriege vernichten auf Seiten aller Beteiligten sowohl die materiellen als auch die immateriellen Werte (z.B. die Moral) sowie Menschenleben.

Und selbst die Gewinner sind so betrachtet, immer noch auch Kriegsverlierer, denn um die "gewonnenen" Gebiet ausbeuten - besser: Ausrauben zu können, muß erst einmal die Infrastruktur der eroberten Länder wiederhergestellt werden und das kostet erstmal Geld und darüberhinaus wieder die ach so knappen Ressourcen.

Siehe hierzu auch Venezuela. Die USA haben immer noch nichts vom Öl aus dem überfallenen Land, weil den Ölgesellschaften der Aufbau der schlechten Infrastruktur des Landes schlicht zu teuer ist. Und die paar gekaperten Tankschiffe machen den Kohl nicht fett, denn sonst wäre Sprit und Öl in den USA immer noch so billig wie vordem; ist es aber nicht!

Dass nicht nur Menschleben, Güter und Infrastruktur vernichtet wurden und beim Neuaufbau wieder einmal mehr immer knappere Ressourcen verbraucht werden, ist deiner Ansicht nach offenbar auch nicht von Belang (obwohl du oben ja zugegeben hast, dass Ressourcen nicht uneindlich sind).

Ja, ja - der Krieg, der Vater aller Dinge scheint dir im Kopfe herumzuspuken. Der Krieg ist die Bedrohung durch Vernichtung allens und jedens; nichts Anderes. Und ob Deutschland das gerne mitfinanziert ist deine Ansicht. Meine lautet: Deutschland finanziert das notgedrungen und das Motiv ist Eigenschutz (was ausnahmsweise gar nicht mal so dumm ist).

Merkst du, wie du dir eigentlich mehrfach selbst widersprichst? Wahrscheinlich nicht. - Wie du mir immer vowirfst, ich solle bei meinem "Leisten" bleiben und weiter mit Holz schnitzen (und nebenbei bemerkt: Ich schnitze nicht. Ich designe säge, schleife und lackiere), so kann ich dir nur empfehlen, einmal deine Signatur sinnerfassend zu lesen.

Aber wahrscheinlich ist es nicht möglich, das einem Realitätsverweigerer klar zu machen. Augen zu und durch. - Ich gebe zu, dass das Annehmen der Realitäten sehr unangenehm ist und leide auch nichts an den Realitäten ändert.

Vielleicht solltest du mal deine eigene Signatur sorgfältig durchlesen..... 

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Ja, WOW.
Du bist zwar immer bemüht, deine krude Weltanschauung als die einzig wahre, in ellenlangen Posts zu verkaufen, aber ich habe mir abgewöhnt den ganzen Sermon zu lesen.

Merkst du, wie du dir eigentlich mehrfach selbst widersprichst?

Von dem was ich geschrieben habe, hast Du nichts verstanden, denn das ist es was die Welt bewegt -also im wahren Sinne der Worte.
Du hältst mir Zynismus und Realitätsverweigerung vor, ja wo von träumst du eigentlich nachts?

beim Neuaufbau wieder einmal mehr immer knappere Ressourcen verbraucht werden

Welchen Mann von Welt interessiert das, es geht immer um Kohle, ganz viel Kohle und Macht, da nimmt man auch gerne Kollateralschäden in Kauf.

So funktioniert die Welt, seit Adam und Eva, Kain und Abel...

Selbstverständlich bin ich der Realitätsverweigerer, aber du der Träumer.

Gestottertes Wissen ist besser als eloquente Dummheit. Marcus Tullius Cicero (106 - 43 v.Chr.Rom) Staatsmann und Philosoph
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winnigorny1 hatterchen1 „Ja, WOW. Du bist zwar immer bemüht, deine krude Weltanschauung als die einzig wahre, in ellenlangen Posts zu verkaufen, ...“
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Ja, WOW. Du bist zwar immer bemüht, deine krude Weltanschauung als die einzig wahre, in ellenlangen Posts zu verkaufen, aber ich habe mir abgewöhnt den ganzen Sermon zu lesen.

Meine Weltanschauung ist nicht "krude" - ich fürchte sogar, dass du nicht einmal die Bedeutung des Wortes kennst: "roh, grob, unverdaulich', übertragen 'derb, unfein, vulgär'". Und meine Argumentation ist sicherlich weder roh, noch grob. Auch nicht derb oder unfein.

Nun mag das für dich ja durchaus "unverdaulich" sein, aber das liegt an deiner kruden Weltsicht.

Es ist auch keine Weltanschauung, sondern es sind schlichte Wahrheiten und die krude Realität.

Und wenn du meinen "Sermon" nicht mal zu ende liest, kann man auch nicht erwarten, dass du den Sinn erfassen kannst. Außerdem ist es kein Sermon, sondern eine Schilderung dessen, was Kriege sind und was sie bewirken.

Du hältst mir Zynismus und Realitätsverweigerung vor, ja wo von träumst du eigentlich nachts?

Na von dir und deiner kruden Weltanschauung bestimmt nicht! Und die Realitätsverweigerung hast du ja schon vordem "gestanden" und dich dazu bekannt.

Welchen Mann von Welt interessiert das, es geht immer um Kohle, ganz viel Kohle und Macht, da nimmt man auch gerne Kollateralschäden in Kauf.

Willst du damit etwa andeuten, dass du "ein Mann von Welt" bist? - Au Backe! Und gerne Kollateralschäden in Kauf zu nehmen, wirft ein Schlaglicht auf deinen Charakter.

So funktioniert die Welt, seit Adam und Eva, Kain und Abel...

Jetzt auch noch die Bibel als Argumentationshilfe zu bemühen ist schon eher komisch. - Bist du bei Trump in die Lehre gegangen? Die Welt funktioniert so, wenn man sich Tyrannen beugt. Und nur dann. Bist du einer, der einen Kniefall vor Tyrannen macht? 

Selbstverständlich bin ich der Realitätsverweigerer, aber du der Träumer.

Was für ein überraschendes Geständnis und was für ein Offenbarungseid!

Mit Realitätsverweigerung versuchst du also, Argumente von Diskussionspartnern zu widerlegen? - Wovon träumst du eigentlich nachts? Von "eloquenter Dummheit"? Mit der Aussage disqualifizierst du dich selbst und merkst das noch nicht einmal. 

Und ein Träumer bin ich nicht, sondern im Gegensatz zu dir ein "zoon politikon", ein Mensch, der das Schlechte in dieser Welt nicht einfach als gegeben hinnimmt, sondern versucht, etwas zu bewegen.

Du bist einfach nur ein Opportunist. Und davon gibt es leider schon viel zu viele auf dieser Welt. Durch Menschen mit deinen Ansichten, deiner Weltsicht, haben Tyrannen leichtes Spiel. - Ich bin einfach nur erschüttert und wende mich mit Grausen ab.

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gast1000 hatterchen1 „Ja, WOW. Du bist zwar immer bemüht, deine krude Weltanschauung als die einzig wahre, in ellenlangen Posts zu verkaufen, ...“
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Wie kannst du dich auf so einen Disput mit dem TS einlassen?

Aber,

wenn wir diesen Thread nicht hätten würden wir alle dumm sterben, da wir ja keinerlei Nachricht lesen und sehen und uns nicht unsere eigene Meinung bilden können!

Das Ding gehört auf den Schrottplatz und sonst nichts...

Kein Backup? Kein Mitleid!
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winnigorny1 gast1000 „Wie kannst du dich auf so einen Disput mit dem TS einlassen? Aber, wenn wir diesen Thread nicht hätten würden wir alle ...“
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Lieber Gast1000,

Es gilt nur offenbar nur deine Weltsicht und die derer, die einer Meinung mit dir sind. Nochmal. Ob das auf den Schrottplatz gehört oder nicht, ist allein Entscheidung der VIPs. 

Und offensichtlich sind die wohl doch nicht deiner Meinung. - Du kannst ja gern einen Antrag stellen, wenn es dich nervt, dass andere Menschen nicht deiner Meinung sind. 

Ende over out. Schöne Restostern noch.... Ich werde die Benachrichtigungen jetzt abbestellen, damit ich nicht weiter provoziert werden kann und dann u. U. Unbedachtes von mir gebe. Zunge raus

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