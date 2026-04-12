Allgemeines 22.058 Themen, 149.871 Beiträge

Verfolgung starten Optionen

Das Thema nimmt auch kein Ende...

gast1000 / 14 Antworten / Baumansicht Nickles

soll aber hier keiner sagen "habe ich nicht gewusst"

https://www.igorslab.de/mainboard-update-wird-ploetzlich-pflicht-secure-boot-zertifikate-zwingen-hersteller-und-nutzer-vor-juni-2026-zum-handeln/

So,

ein Dummy muss jetzt nicht gesetzt werden wegen Untätigkeiten...Zwinkernd

Gruß

Kein Backup? Kein Mitleid!
bei Antwort benachrichtigen
Ventox gast1000 „Das Thema nimmt auch kein Ende...“
Optionen

Ich kann mir nicht vorstellen, dass MSI für mein Z170-A PRO (MS-7971) noch irgendwas unternimmt.
Letztes BIOS (UEFI) ist von 07/10/2018.
Ein neueres gibt es nicht.
Hauptsächlich nutze ich Linux Mint.
Dann schalte ich eben Secure Boot aus.
Warum ich es überhaupt aktiviert habe?
Weil auf der anderen SSD Windows 11 installiert ist.
Ab und zu nutze ich es noch.
Zum Beispiel für iTunes, für das ich keine für mich praktikable Alternative für Linux gefunden habe.

 

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
bei Antwort benachrichtigen
gast1000 Ventox „Ich kann mir nicht vorstellen, dass MSI für mein Z170-A PRO MS-7971 noch irgendwas unternimmt. Letztes BIOS UEFI ist von ...“
Optionen

Was machst du mit dem iTunes?

Habe ich bei mir komplett entfernt...

Kein Backup? Kein Mitleid!
bei Antwort benachrichtigen
Ventox gast1000 „Was machst du mit dem iTunes? Habe ich bei mir komplett entfernt...“
Optionen

Backup von meinem iPhone anlegen.

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
bei Antwort benachrichtigen
gast1000 Ventox „Backup von meinem iPhone anlegen.“
Optionen

Gut,

ich mache das über die App von Apple.

Ich bin zwar kein Linuxer, aber eigentlich geht das doch unter Linux, wenn ich das richtig verstanden habe...

Das sagt das Netz:

Unter Linux wird ein iPhone-Backup am besten über die Befehlszeile mit der libimobiledevice-Bibliothek erstellt. Dies ist eine quelloffene Sammlung von Werkzeugen, die es ermöglicht, nativ mit iOS-Geräten zu kommunizieren, ohne iTunes zu benötigen. Das primäre Programm dafür ist:idevicebackup2Dies ist das Standardwerkzeug innerhalb des libimobiledevice-Pakets für die Erstellung von Backups, die inhaltlich den iTunes-Backups unter Windows/macOS entsprechen. Vorgehensweise (Schritt-für-Schritt):

  1. Installation der Werkzeuge:
    Die Pakete sind in den meisten Linux-Distributionen (Ubuntu, Debian, Mint, Fedora) verfügbar.
    sudo apt install ifuse usbmuxd libimobiledevice6 libimobiledevice-utils
  2. Verbinden und Vertrauen:
    • Verbinden Sie das iPhone per USB-Kabel.
    • Entsperren Sie das iPhone und tippen Sie auf "Vertrauen", wenn die Meldung erscheint.
  3. Backup erstellen:
    Öffnen Sie ein Terminal und geben Sie folgenden Befehl ein, um ein Backup in einen Ordner (z.B. ~/iphone-backup) zu erstellen:
    idevicebackup2 backup ~/iphone-backup 
Kein Backup? Kein Mitleid!
bei Antwort benachrichtigen
Ventox gast1000 „Gut, ich mache das über die App von Apple. Ich bin zwar kein Linuxer, aber eigentlich geht das doch unter Linux, wenn ich ...“
Optionen

Hat funktioniert.
Danke für die Anleitung.

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
bei Antwort benachrichtigen
gast1000 Ventox „Hat funktioniert. Danke für die Anleitung.“
Optionen

Zufall!

Habe ich auch nur nach "Suchen" gefunden...Zwinkernd

Gruß

Kein Backup? Kein Mitleid!
bei Antwort benachrichtigen
andy11 gast1000 „Zufall! Habe ich auch nur nach Suchen gefunden... Gruß“
Optionen

Werd ich mal versuchen. Frau hat so ein Ding.

Danke, Andy

Wenn dich dumme Menschen wuetend machen, freu dich darueber. Deine Wut wird vergehen, ihre Dummheit bleibt! Entweder helfen (koennen!!!) oder Klappe halten!
bei Antwort benachrichtigen
gast1000 andy11 „Werd ich mal versuchen. Frau hat so ein Ding. Danke, Andy“
Optionen

Bitte,

ein blindes Huhn in Sachen Linux wie ich findet auch mal ein Korn Zwinkernd

Gruß

Kein Backup? Kein Mitleid!
bei Antwort benachrichtigen
The Wasp gast1000 „Bitte, ein blindes Huhn in Sachen Linux wie ich findet auch mal ein Korn Gruß“
Optionen

Die Google-KI ist kein blindes Huhn mehr...

Ende
bei Antwort benachrichtigen
gast1000 The Wasp „Die Google-KI ist kein blindes Huhn mehr...“
Optionen

Kann schon sein, man sollte aber die richtige Frage stellen...

Kein Backup? Kein Mitleid!
bei Antwort benachrichtigen
mawe2 Ventox „Hat funktioniert. Danke für die Anleitung.“
Optionen
Hat funktioniert.

Hast Du auch das Restore gestestet?

bei Antwort benachrichtigen
gast1000 Ventox „Ich kann mir nicht vorstellen, dass MSI für mein Z170-A PRO MS-7971 noch irgendwas unternimmt. Letztes BIOS UEFI ist von ...“
Optionen
Dieser Beitrag ist gelöscht!
Dieser Beitrag wurde versehentlich doppelt abgesendet. Deshalb wurde das Duplikat gelöscht und nur das Original beibehalten.
gast1000 Ventox „Ich kann mir nicht vorstellen, dass MSI für mein Z170-A PRO MS-7971 noch irgendwas unternimmt. Letztes BIOS UEFI ist von ...“
Optionen
Dieser Beitrag ist gelöscht!
Dieser Beitrag wurde versehentlich doppelt abgesendet. Deshalb wurde das Duplikat gelöscht und nur das Original beibehalten.
gast1000 Nachtrag zu: „Dieser Beitrag ist gelöscht.“
Optionen

Dieser Nickles-Server kackt wieder einmal ab...

Kein Backup? Kein Mitleid!
bei Antwort benachrichtigen