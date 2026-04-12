Das Thema nimmt auch kein Ende...

Gut,

ich mache das über die App von Apple.

Ich bin zwar kein Linuxer, aber eigentlich geht das doch unter Linux, wenn ich das richtig verstanden habe...

Das sagt das Netz:

Unter Linux wird ein iPhone-Backup am besten über die Befehlszeile mit der libimobiledevice -Bibliothek erstellt. Dies ist eine quelloffene Sammlung von Werkzeugen, die es ermöglicht, nativ mit iOS-Geräten zu kommunizieren, ohne iTunes zu benötigen. Das primäre Programm dafür ist: idevicebackup2 Dies ist das Standardwerkzeug innerhalb des libimobiledevice -Pakets für die Erstellung von Backups, die inhaltlich den iTunes-Backups unter Windows/macOS entsprechen. Vorgehensweise (Schritt-für-Schritt):