Das Thema nimmt auch kein Ende...

Gut,
ich mache das über die App von Apple.
Ich bin zwar kein Linuxer, aber eigentlich geht das doch unter Linux, wenn ich das richtig verstanden habe...
Das sagt das Netz:
Unter Linux wird ein iPhone-Backup am besten über die Befehlszeile mit der
libimobiledevice-Bibliothek erstellt. Dies ist eine quelloffene Sammlung von Werkzeugen, die es ermöglicht, nativ mit iOS-Geräten zu kommunizieren, ohne iTunes zu benötigen. Das primäre Programm dafür ist:
idevicebackup2Dies ist das Standardwerkzeug innerhalb des
libimobiledevice-Pakets für die Erstellung von Backups, die inhaltlich den iTunes-Backups unter Windows/macOS entsprechen. Vorgehensweise (Schritt-für-Schritt):
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Installation der Werkzeuge:
Die Pakete sind in den meisten Linux-Distributionen (Ubuntu, Debian, Mint, Fedora) verfügbar.
sudo apt install ifuse usbmuxd libimobiledevice6 libimobiledevice-utils
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Verbinden und Vertrauen:
- Verbinden Sie das iPhone per USB-Kabel.
- Entsperren Sie das iPhone und tippen Sie auf "Vertrauen", wenn die Meldung erscheint.
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Backup erstellen:
Öffnen Sie ein Terminal und geben Sie folgenden Befehl ein, um ein Backup in einen Ordner (z.B.
~/iphone-backup) zu erstellen:
idevicebackup2 backup ~/iphone-backup