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Amazon Rückgabe, nur ein Artikel erfasst

hascherl / 7 Antworten / Baumansicht Nickles

Hallo zusammen,

ich habe heute eine Amazon Retoure veranlasst, die aus zwei Teilen (Gesamtsendung) besteht.

Für beide Teile wurde jeweils ein Rückgabe- QR Code erstellt, bei der Post wurde jedoch nur einer für die Rücksendung erfasst, um das Label auszudrucken.

Jetzt habe ich von A auch nur die Bestätigung für die Rücklieferung eines Teiles bekommen, das zweite im Karton wurde nicht erfasst.

Wird das zweite automatisch gutgeschrieben oder muss ich nochmal zur Post, um den Code scannen zu lassen? Dabei wird ja kein Paket mehr versandt.

Die Lieferung erfolgte direkt durch Amazon, es war kein Namensaufkleber auf dem Karton. Ist das erste Mal, dass ich auf diese Weise eine Lieferung zurücksende.

Jemand Erfahrung damit?

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hatterchen1 hascherl „Amazon Rückgabe, nur ein Artikel erfasst“
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Hallo,

ich hatte 3 Hosen bestellt, heute kamen 3 Säcke, also Hosen die ich bis zur Brust hochziehen konnte.
Ich habe also einen Rücksendeantrag gestellt, für diese drei Hosen, die auch alle erfasst wurden.
Daraufhin bekam ich einen QR-Code auf mein Handy, mit dem ich das Paket abgeben werde.
Hat bis heute immer so funktioniert.
Ich kann die Sachen lose, aber auch verpackt bei DHL abgeben.

Eine Kontrolle in deinem amazon Konto kannst du ja jederzeit machen.

Gestottertes Wissen ist besser als eloquente Dummheit. Marcus Tullius Cicero (106 - 43 v.Chr.Rom) Staatsmann und Philosoph
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Eludi84 hatterchen1 „Hallo, ich hatte 3 Hosen bestellt, heute kamen 3 Säcke, also Hosen die ich bis zur Brust hochziehen konnte. Ich habe also ...“
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3 Säcke, also Hosen die ich bis zur Brust hochziehen konnte.

Dann hast du also Meterware bestellt LachendLachendLachend.

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hascherl Eludi84 „Dann hast du also Meterware bestellt .“
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. . . die auch alle erfasst wurden . . .

Wurde bei mir ja gerade nicht gemacht, deshalb die Frage.

Ich habe im Moment der Einlieferung überhaupt nicht darüber nachgedacht, weil ja beide Teile zur Rückgabe angemeldet und auch der vorraussichtliche Zahlbetrag von A angezeigt wurde.

Immer was neues.

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hatterchen1 Eludi84 „Dann hast du also Meterware bestellt .“
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Könnte man glauben. Aber meine Angaben waren eindeutig Zollmaße, die normaler Weise immer passen.
Aber da ich eh mit meiner früheren Verlobten auf Einkaufstour gehen muss, kann ich dabei für mich sicher ein Beraterhonorar abstauben...Lachend

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mawe2 hascherl „Amazon Rückgabe, nur ein Artikel erfasst“
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Automatisch wirst Du das Geld für den nicht registrierten Artikel nicht zurück erhalten!

Du solltest Amazon kontaktieren und den Fall schildern. 

Hoffentlich hast Du wenigstens ein Foto vom Paketinhalt. Das ist zwar nur ein schwacher Beweis, aber ein schwacher Beweis ist trotzdem besser als kein Beweis.

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hascherl mawe2 „Automatisch wirst Du das Geld für den nicht registrierten Artikel nicht zurück erhalten! Du solltest Amazon kontaktieren ...“
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Nein, habe ich nicht, sah keine Veranlassung dazu.

Es sind beide Teile in einem Paket geliefert worden, so habe ich sie auch wieder zurück gesendet.

Es sind ja auch beide zur Rückgabe angemeldet und sie müssten ja auch während des Rückgabevorgangs irgendwie erfasst werden.

Es wurde auch nicht verlangt, einen Rücksendebeleg oder eine Beschreibung dazu in das Paket zu legen

Aber wahrscheinlich muss ich wirklich Amazon, kontaktieren, um Klarheit zu bekommen.

Mal sehen, ob ich da eine passende Rubrik finde.

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hatterchen1 hascherl „Nein, habe ich nicht, sah keine Veranlassung dazu. Es sind beide Teile in einem Paket geliefert worden, so habe ich sie ...“
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Gestern habe ich die Ware bekommen, begutachtet, die Rückgabe beantragt und den Code bekommen.
Heute Vormittag habe ich das Paket bei DHL abgegeben. Als ich ca. eine Stunde später nach Hause kam hatte ich schon Post von amazon.
Die Ware wurde ordnungsgemäß abgelegt.
Ca. 10 Minuten später hatte ich schon die Gutschrift, mit der Bestätigung das der Vorgang abgeschlossen ist.

Einkaufen bei amazon, immer gerne. (wenn denn die Ware so ist. wie im Angebot)

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