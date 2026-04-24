Amazon Rückgabe, nur ein Artikel erfasst

Hallo zusammen,

ich habe heute eine Amazon Retoure veranlasst, die aus zwei Teilen (Gesamtsendung) besteht.

Für beide Teile wurde jeweils ein Rückgabe- QR Code erstellt, bei der Post wurde jedoch nur einer für die Rücksendung erfasst, um das Label auszudrucken.

Jetzt habe ich von A auch nur die Bestätigung für die Rücklieferung eines Teiles bekommen, das zweite im Karton wurde nicht erfasst.

Wird das zweite automatisch gutgeschrieben oder muss ich nochmal zur Post, um den Code scannen zu lassen? Dabei wird ja kein Paket mehr versandt.

Die Lieferung erfolgte direkt durch Amazon, es war kein Namensaufkleber auf dem Karton. Ist das erste Mal, dass ich auf diese Weise eine Lieferung zurücksende.

Jemand Erfahrung damit?