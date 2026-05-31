Amazon Prime, habe nichts abgeschlossen

Hallo zusammen,

ich habe heute bei Amazon nach verschiedenen Artikeln gesucht, bin aber wegen enorm langer Lieferzeiten nicht fündig geworden.

Es waren auch Artikel bei, die mit Amazon Prime beworben wurden, aber ich habe keine Artikel bestellt und bestimmt auch nicht Prime abgeschlossen.

Aber es wurde mir eine Mail zugesandt, dass ich eine Mitgliedschaft abgeschlossen haben soll, die noch 29 Tage gültig ist.

In meinem Konto ist das auch so beschrieben, wie kommt das zustande?

Muss man bei erstmaliger Prime-Nutzung nicht mehrere Schritte durchlaufen, um Mitglied zu werden?

Es wird ja auf ähnliche Weise deren Visacard beworben.

Ich kann entweder ein Musterformular ausdrucken und nach Luxemburg schicken oder in meinem Kundenkonto einen Widerruf einlegen., aber der erste Monat ist wohl schon am laufen.

Bin jetzt etwas sauer, Primeartikel ANGESEHEN, nichts bestellt und trotzdem soll ich zahlen.

Mal sehen, ob die Kündigung genau so schnell geht wie der fragwürdige Abschluss.

Wie soll ich mich zukünftig davor schützen?