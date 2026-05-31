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Amazon Prime, habe nichts abgeschlossen

hascherl / 7 Antworten / Baumansicht Nickles

Hallo zusammen,

ich habe heute bei Amazon nach verschiedenen Artikeln gesucht, bin aber wegen enorm langer Lieferzeiten nicht fündig geworden.

Es waren auch Artikel bei, die mit Amazon Prime beworben wurden, aber ich habe keine Artikel bestellt und bestimmt auch nicht Prime abgeschlossen.

Aber es wurde mir eine Mail zugesandt, dass ich eine Mitgliedschaft abgeschlossen haben soll, die noch 29 Tage gültig ist.

In meinem Konto ist das auch so beschrieben, wie kommt das zustande?

Muss man bei erstmaliger Prime-Nutzung nicht mehrere Schritte durchlaufen, um Mitglied zu werden?

Es wird ja auf ähnliche Weise deren Visacard beworben.

Ich kann entweder ein Musterformular ausdrucken und nach Luxemburg schicken oder in meinem Kundenkonto einen Widerruf einlegen., aber der erste Monat ist wohl schon am laufen.

Bin jetzt etwas sauer,  Primeartikel ANGESEHEN, nichts bestellt und trotzdem soll ich zahlen.

Mal sehen, ob die Kündigung genau so schnell geht wie der fragwürdige Abschluss.

Wie soll ich mich zukünftig davor schützen?

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gast1000 hascherl „Amazon Prime, habe nichts abgeschlossen“
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Irgendwie  hast du den Gratiszeitraum für Prime mit deinem Konto aktiviert, der 30 Tage kostenlos ist.

Also sofort wieder kündigen und das war es...

Sie können Ihren kostenlosen Amazon Prime-Probemonat ganz einfach jederzeit online beenden. Dadurch verhindern Sie, dass er sich automatisch in ein kostenpflichtiges Abo umwandelt. [1, 2, 3]Befolgen Sie dafür diese Schritte Amazon Prime-Mitgliedschaft kündigen:

  1. Einloggen & Menü öffnen: Gehen Sie auf die Amazon-Website, melden Sie sich an und klicken Sie oben rechts auf Konto und Listen.
  2. Prime-Bereich aufrufen: Wählen Sie den Menüpunkt Prime aus.
  3. Kündigung einleiten: Klicken Sie ganz oben auf Mitgliedschaft verwalten und wählen Sie Mitgliedschaft und weitere Vorteile verwalten (oder direkt Prime-Mitgliedschaft beenden). [1, 2, 3, 4]
  4. Bestätigen: Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Sie können das Probeabo sofort oder erst zum Ende der 30 Tage beenden (die Vorteile bleiben bis zum Ablaufdatum erhalten). [1, 2, 3]

Wenn Sie das Abonnement während des Testzeitraums kündigen, wird nach dem Ablaufdatum keine Gebühr fällig. Nutzen Sie alternativ den Amazon-Kundenservice für weitere Unterstützung. 

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hascherl gast1000 „Irgendwie hast du den Gratiszeitraum für Prime mit deinem Konto aktiviert, der 30 Tage kostenlos ist. Also sofort wieder ...“
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Du hast Recht, genau so muss es gewesen sein.

Ich habe mir das im Konto angesehen, es wurde eine kostenlose Mitgliedschaft aktiviert, die erste Zahlung sollte am 30.6. abgebucht werden.

Ich habe das sofort gekündigt , aber scheinbar doch den Vorteil der einmonatigen "Primerei".

Trotzdem schon zweifelhaft, wie schnell man was untergeschoben bekommt, anders kann ich es nicht nennen.

War auch so formuliert, als hätte ICH es abgeschlossen, deshalb mein Schreck.

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gast1000 hascherl „Du hast Recht, genau so muss es gewesen sein. Ich habe mir das im Konto angesehen, es wurde eine kostenlose Mitgliedschaft ...“
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Trotzdem schon zweifelhaft, wie schnell man was untergeschoben bekommt, anders kann ich es nicht nennen.

Von selbst geht aber bei Amazon gar nichts und ich habe seit 2007  Prime...

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swiftgoon gast1000 „Von selbst geht aber bei Amazon gar nichts und ich habe seit 2007 Prime...“
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bei mir war vor kurzem in meinem Prime Account das Amazon Music Abo aktiviert.
Habs auch nur zufällig gesehen, und wieder gekündigt.
Ich hatte das definitiv nicht aktiviert. 
Da allerdings noch jemand anderes Prime nutzt, kann ich leider nicht genau sagen woher das kam.

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gast1000 swiftgoon „bei mir war vor kurzem in meinem Prime Account das Amazon Music Abo aktiviert. Habs auch nur zufällig gesehen, und wieder ...“
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Da ich nur mit Prime seit Jahren arbeite, kann ich neuere Aktivierungen schlecht beurteilen, aber von selbst ohne eigenes Zutun kann ich mit das nicht vorstellen.

Prime nutze ich nur für Bestellungen, keine Filme oder sonstiges, und bei 156 Bestellungen bis jetzt für 2026, rentiert sich das für mich! 

Das Netz wäre voll damit...

Gruß   

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mumpel1 hascherl „Du hast Recht, genau so muss es gewesen sein. Ich habe mir das im Konto angesehen, es wurde eine kostenlose Mitgliedschaft ...“
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Untergeschoben wird da nichts. Nur ist "Primeversand" häufig vorgewählt, man muss "Ohne Prime bestellen" manuell anklicken. Man muss also ganz genau hinschauen.

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gast1000 mumpel1 „Untergeschoben wird da nichts. Nur ist Primeversand häufig vorgewählt, man muss Ohne Prime bestellen manuell anklicken. ...“
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Moin,

da sie aber nichts bestellt hat, muss sie es anders aktiviert haben...

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