2000 Jahre alter "Computer" entdeckt.

Guckst du hier:
https://www.bing.com/search?q=Der+Mechanismus+von+Antikythera&filters=IsConversation%3a%22True%22+Oskey%3a%22OnThisDay0517%22+Id%3a%221%22+dw_answerstobesuppressed%3a%22taskpanepromotionanswer%2cnewstopics%22+mgzv3configlist%3a%22BingQA_Trivia_Layout%22&mkt=de-de&ContentId=OTD_17_05_1902_de_dede&FORM=LKBOTD&serviceActivityId=e67a2c80-b5ae-4771-80f6-1feb03023096&toWww=1&redig=5CA8A8429F44496591F5310F2A3BE421
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Dieser Thread dient nur dazu, die Seite "New Threads" wiederzubeleben.
Falls Interesse besteht, könnt ihr natürlich euren Senf dazugeben.
Gruß