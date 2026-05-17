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2000 Jahre alter "Computer" entdeckt.

schoppes / 2 Antworten / Baumansicht Nickles

Guckst du hier:
https://www.bing.com/search?q=Der+Mechanismus+von+Antikythera&filters=IsConversation%3a%22True%22+Oskey%3a%22OnThisDay0517%22+Id%3a%221%22+dw_answerstobesuppressed%3a%22taskpanepromotionanswer%2cnewstopics%22+mgzv3configlist%3a%22BingQA_Trivia_Layout%22&mkt=de-de&ContentId=OTD_17_05_1902_de_dede&FORM=LKBOTD&serviceActivityId=e67a2c80-b5ae-4771-80f6-1feb03023096&toWww=1&redig=5CA8A8429F44496591F5310F2A3BE421 

Achtung!
Dieser Thread dient nur dazu, die Seite "New Threads" wiederzubeleben.

Falls Interesse besteht, könnt ihr natürlich euren Senf dazugeben.

Gruß

"Früher war alles besser. Sogar die Zukunft." (Karl Valentin)
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st.lu schoppes „2000 Jahre alter "Computer" entdeckt.“
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Dieser Thread dient nur dazu, die Seite "New Threads" wiederzubeleben.

Danke, ich hatte es auch probiert, 

Aber OffTopic wird nicht angezeigt. 

Und Allgemeines erst nach einiger Verzögerung. 

Sieht beinah so aus, als ob hier geschafft wird. 

Dann noch schönen Abend. 

P.S.:

Jetzt ist die Seite wieder belebt, auch die Off Topic Beiträge.

Nur Off Topic will nicht die Seite beleben. 

Das sind meine Beobachtungen. 

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gast1000 st.lu „Danke, ich hatte es auch probiert, Aber OffTopic wird nicht angezeigt. Und Allgemeines erst nach einiger Verzögerung. ...“
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Nur Off Topic will nicht die Seite beleben. 

Stimmt, mein Posting ging ins leere...

Macht einfach keinen Spaß mehr hierUnentschlossen

Gruß

Kein Backup? Kein Mitleid!
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