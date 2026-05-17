2000 Jahre alter "Computer" entdeckt.

Dieser Thread dient nur dazu, die Seite "New Threads" wiederzubeleben.

Danke, ich hatte es auch probiert,

Aber OffTopic wird nicht angezeigt.

Und Allgemeines erst nach einiger Verzögerung.

Sieht beinah so aus, als ob hier geschafft wird.

Dann noch schönen Abend.

P.S.:

Jetzt ist die Seite wieder belebt, auch die Off Topic Beiträge.

Nur Off Topic will nicht die Seite beleben.

Das sind meine Beobachtungen.