Tödliche Steckdose vom Amazon Shop

Auch wenn der erste Thread geschlossen wurde, möchte ich doch auf etwas wichtiges hinweisen.

Es wurde ja nun lang und breit über amazon und Discounter "Schrott" diskutiert und auf deutsche Qualitätsprodukte verwiesen. Diese gibt es aber im vorliegenden Fall auch nicht aus Deutschland.

Wie man unschwer auf beigefügtem Foto erkennen kann, kommt auch die Brennenstuhl-Leiste aus "China".

Da man nicht pauschal alles schlecht reden kann was aus China kommt, denn da kommt heute fast alles her, was nicht zu exorbitanten Preisen verkauft werden kann, liegt der Schwarze Peter wohl eher bei den Importeuren und den Händlern, die auf deutsche Qualität keine Rücksicht nehmen.

Und nicht zu vergessen, die deutschen Zertifizierungsunternehmen deren Logos die Produkte häufig zieren, haben dann auch schlechte Arbeit geleistet.

Die Verkäufer, ob Baumarkt, Discounter oder auch "Fachhändler" wissen doch kaum was in den Schachteln ist die sie verhökern.

Gruß

h1