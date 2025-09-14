Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz

Hallo!

Ich frage mich, ob es Sinn macht, sich eine Steckdosenleiste mit einem Überspannungsschutz von 60 000 A von Brennenstuhl zuzulegen, um meine HiFi-Anlage und PC zu schützen. Ich habe keine Ahnung, ob noch ein Grob oder Mittelschutz vorhanden ist. Diese Steckdosenleiste würde dann ja nur als Feinschutz dienen. Und bei einem direkten Blitzeinschlag, der hat ja wohl mehr als 60000 A. Würde es also Sinn machen sich solche Steckdosenleiste anzuschaffen? Und würde die trotzdem einen gewissen Schutz bieten, z.B. bei einem Blitzeinschlag in der Nähe? Und hat solche leiste noch andere Vorteile und Eigenschaften?

Danke für eure Antworten