Smart Home?

Hab ich nicht und wollte ich auch nicht.

https://winfuture.de/news,154668.html

Ein rotes Telefon mit Lenkrad, steht immer noch im

Wohnzimmer bei mir. Funktioniert sehr gut aber sonst

aus rein nostalgischen Gründen. Andy

Entweder helfen (koennen!!!) oder Klappe halten!
hjb andy11 „Smart Home?“
Traraaaa....

Hat man vierundzwanzig Stunden frueher als die uebrigen Menschen recht, so gilt man vierundzwanzig Stunden lang fuer naerrisch. (Antoine de Rivarol)
andy11 hjb „Traraaaa....“
Hmm. Fast abhörsicher und aus heimischen Materialien

hergestellt. Momentan ja nicht ganz unwichtig. Andy

hjb andy11 „Hmm. Fast abhörsicher und aus heimischen Materialien hergestellt. Momentan ja nicht ganz unwichtig. Andy“
Ja. Und funktioniert einwandfrei an der FritzBox.

Irgendwo habe ich noch so eins stehen, allerdings mit Tasten. Habe ich vor Jahren mal "verbuddelt", müsste mal schauen, wo ich das hingestellt habe....

