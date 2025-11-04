Smart Home?

Hab ich nicht und wollte ich auch nicht.
https://winfuture.de/news,154668.html
Ein rotes Telefon mit Lenkrad, steht immer noch im
Wohnzimmer bei mir. Funktioniert sehr gut aber sonst
aus rein nostalgischen Gründen. Andy
Traraaaa....
Hmm. Fast abhörsicher und aus heimischen Materialien
hergestellt. Momentan ja nicht ganz unwichtig. Andy
Ja. Und funktioniert einwandfrei an der FritzBox.
Irgendwo habe ich noch so eins stehen, allerdings mit Tasten. Habe ich vor Jahren mal "verbuddelt", müsste mal schauen, wo ich das hingestellt habe....