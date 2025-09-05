Allgemeines 22.036 Themen, 149.496 Beiträge

Verfolgung starten Optionen

Schreck in der Morgenstunde.

hatterchen1 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles

Da starte man fröhlich seinen Rechner und der lässt haufenweise Warnungen durchlaufen.
Ungültige und abgelaufene Sicherheitszertifikate wollen bestätigt werden. Firefox will nicht mehr u.s.w.
Macht man natürlich nicht, man wird stutzig.
Wurde mein PC etwa gehijackt? 
Das Datum stimmte, 5. September, aber wieso Montag? Dann ein Blick auf das Jahr und die Erkenntnis, ich lebe in der Zukunft.

Montag, 5.September 2112 zeigt mir der PC an, ein Blick in den Spiegel bestätigt mir, da stimmt etwas nicht, oder ich habe mich gut gehalten...Cool, bekomme ich noch die Rente für diese 87 Jahre?Geld

Der Sprung auf "2032" wäre natürlich aussagekräftiger gewesen.Zwinkernd

Ich fand es lustig, deshalb wollte ich euch teilhaben lassen.

Gruß

h1

Gestottertes Wissen ist besser als eloquente Dummheit. Marcus Tullius Cicero (106 - 43 v.Chr.Rom) Staatsmann und Philosoph
bei Antwort benachrichtigen
gast1000 hatterchen1 „Schreck in der Morgenstunde.“
Optionen

Da würde ich doch einmal den Batterietausch vom Board ins Auge fassen...Zwinkernd

Gruß

Kein Backup? Kein Mitleid!
bei Antwort benachrichtigen