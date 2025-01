Hallo an alle,

Die Wahrheit ist, dass ich in gewissem Sinne von der Geschwindigkeit der Entwicklung von Computern und mehr überrascht bin. Natürlich war es offensichtlich, ich erinnere mich sogar an das Moore-Gesetz, wonach sich die Geschwindigkeit alle 18 Monate verdoppelt. Ich habe gerade diese Nachricht gesehen, und finde es irgenwie Komisch. Jetzt möchte ich mir vorstellen, was in 50 Jahren sein wird. Wenn ich mich noch an meinen Commodore 64, dann an den Amiga 1500 und dann an meinen Compaq Presario 9538 mit 90 Mhz erinnere, kommen mir die Tränen. Aber gut, ich habe nach Infos auf Deutsch gesucht, und dieses gefunden.

Nvidia stellt neuen KI-Computer im Mini-Format vor

Gruß

Sascha

P.S, Das Kurioseste ist die Sache mit Nvidia: Wo war die Firma vor 20 Jahren? Sie konkurrierten mit anderen Unternehmen aus dieser Zeit, mit die Herstellung der GRAKAS. LOL