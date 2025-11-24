Allgemeines 22.050 Themen, 149.667 Beiträge

Führerscheine

andy11 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles

Liste, was umgetauscht werden muss:

https://utopia.de/ratgeber/2026-verlieren-millionen-fuehrerscheine-ihre-gueltigkeit-so-erkennst-du-ob-du-betroffen-bist_867157/?utm_source=firefox-newtab-de-de

Nur so als Info. A

Entweder helfen (koennen!!!) oder Klappe halten! Viel hilfreicher waere es, wenn du dich nicht in die Threads einmischen wuerdest.
schoppes andy11 „Führerscheine“
Aus dem verlinkten Artikel::
"Noch zwei bis vier Wochen erhältst du deinen neuen Führerschein."

halte ich für einen Witz.
Ich habe etwa 2 Monate gewartet.

Gruß

"Früher war alles besser. Sogar die Zukunft." (Karl Valentin)
andy11 schoppes „Aus dem verlinkten Artikel:: Noch zwei bis vier Wochen erhältst du deinen neuen Führerschein. halte ich für einen Witz. ...“
Dann hast du einen mit Goldrand und Perlenbesatz

bekommen. Man, sowas dauert.........Brüllend  A

