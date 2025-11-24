Führerscheine

Liste, was umgetauscht werden muss:
https://utopia.de/ratgeber/2026-verlieren-millionen-fuehrerscheine-ihre-gueltigkeit-so-erkennst-du-ob-du-betroffen-bist_867157/?utm_source=firefox-newtab-de-de
Nur so als Info. A
Liste, was umgetauscht werden muss:
https://utopia.de/ratgeber/2026-verlieren-millionen-fuehrerscheine-ihre-gueltigkeit-so-erkennst-du-ob-du-betroffen-bist_867157/?utm_source=firefox-newtab-de-de
Nur so als Info. A
Aus dem verlinkten Artikel::
"Noch zwei bis vier Wochen erhältst du deinen neuen Führerschein."
halte ich für einen Witz.
Ich habe etwa 2 Monate gewartet.
Gruß
Ich habe etwa 2 Monate gewartet.
Dann hast du einen mit Goldrand und Perlenbesatz
bekommen. Man, sowas dauert......... A