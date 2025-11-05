Elektroenergie kostenlos?

Tolle Idee. Im Sommer Mittags um 12 sind die Strompreise oft negativ. Eigentlich müssten die EVU's dankbar sein, wenn künftig viele dann die Waschmaschinen einschalten - das nützt allen. ABER: "Die Energiebranche reagierte überrascht auf die Ankündigung. Louisa Kinnear, Geschäftsführerin des Australian Energy Council, zeigte sich enttäuscht darüber,...".