Elektroenergie kostenlos?

andy11 / 2 Antworten

Drei Stunden lang keine Energiekosten:

https://winfuture.de/news,154719.html

Ja, das ist mal ne Idee. Essenkochen, Waschmaschine

und sonst so Stromfresser anschalten! Andy

Entweder helfen (koennen!!!) oder Klappe halten!
hjb
Hatte ich gestern auch schon gelesen. Und wann kommt das im "besten Deutschland aller Zeiten"?

Hat man vierundzwanzig Stunden frueher als die uebrigen Menschen recht, so gilt man vierundzwanzig Stunden lang fuer naerrisch. (Antoine de Rivarol)
Amenophis IV
Tolle Idee. Im Sommer Mittags um 12 sind die Strompreise oft negativ. Eigentlich müssten die EVU's dankbar sein, wenn künftig viele dann die Waschmaschinen einschalten - das nützt allen. ABER: "Die Energiebranche reagierte überrascht auf die Ankündigung. Louisa Kinnear, Geschäftsführerin des Australian Energy Council, zeigte sich enttäuscht darüber,...".

