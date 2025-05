Dateien werden doppelt abgespeichert.

wenn ich Dateien abspeichern will, z.B. von der Bank Kontoauszüge etc., speichere sie im entsprechenden Ordner ab.

Nun habe ich festgestellt, dass die gleichen Dateien zusätzlich nochmal im Download Ordner abgespeichert werden, so wie alle anderen.

Nun brauche ich die bereits manuell abgespeicherten Dateien nicht zweimal oder dreimal auf dem PC. Wie kann ich das ändern ?

Der Rest soll ja im vorgesehenen Download Order bleiben und abgespeichert werden.