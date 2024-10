Hallo zusammen.

Es ist heftig was da passiert. Nvidia wird in Mexiko die größte Fabrik der Welt bauen fuer die Chipherstellung. Das ist bereits eine Tatsache. Jetzt heißt der Krieg Intel, Nvidia und TSMC. Da ich mich aus der IT-Welt zurückgezogen habe, weil ich begann, mich bis zu einem gewissen Grad zu langweilen, was bedeutet, dass ich mich nicht über andere lustig mache, die mit Begeisterung weitermachen, und das ist ihr Recht. Hier:

TSMC usará NVIDIA cuLitho para acelerar los procesos litográficos (elchapuzasinformatico.com)

Kurz:

NVIDIA beliefert TSMC mit 350 Systemen auf Basis des H100, was einen riesigen Sprung in Bezug auf Berechnungen bedeutet, nicht nur in Bezug auf die Leistung, sondern auch auf die Reduzierung der Stromkosten, den Platzbedarf und den Ersatz der mehr als 40.000 CPU-basierten Systeme, die TSMC derzeit besitzt.

CuLitho nutzt die NVIDIA-GPUs und die CUDA-Architektur, um diese Simulationen auf der TSMC-Plattform massiv zu beschleunigen, so dass komplexe und rechenintensive Aufgaben viel schneller und effizienter durchgeführt werden können. Das Hauptziel von cuLitho ist die Optimierung der Verarbeitungszeiten in den teuersten Phasen der Lithografie, wie Bildsimulation und optische Korrektur(OPC), Aufgaben, die traditionell große Rechenressourcen verbrauchen. Im Ergebnis wird NVIDIA von kürzeren Entwicklungszeiten zwischen den einzelnen Knoten profitieren und weitere Verbesserungen erzielen, während TSMC von einer höheren Leistung profitiert und sich von Intel und Samsung absetzen kann.

Es ist anzumerken, dass NVIDIA kurz vor dem Abschluss einer neuen Entwicklung für cuLitho steht, die Gerüchten zufolge generative KI nutzt, um in Verbindung mit seiner Hardware- und Software-Plattform eine bessere Leistung zu erzielen.

In Anbetracht der Tatsache, dass cuLitho seit einigen Monaten auch von Synopsys und ASML verwendet wird, wird es für Intel und Samsung, insbesondere für die Koreaner, sicherlich schwierig, da sie keine GPUs entwickeln, während Intel nicht nur seine eigenen Software-Tools für die computergestützte Lithografie hat, sondern auch Gaudi 3 auf dem Markt und in ein paar Monaten Falcon Shores, so dass es durch die Zusammenführung von Generative AI möglich ist, der Bedrohung durch TSMC und NVIDIA mit cuLitho zu begegnen. Samsung arbeitet zwar mit ASML und anderen großen Designern und Herstellern zusammen, verfügt aber nicht über eigene Hardware und muss diese kaufen und eine GPU- und KI-spezifische Softwareplattform entwickeln, was einige Zeit in Anspruch nehmen könnte - genau das, was TSMC und NVIDIA einsparen werden.

Gruss

Sascha