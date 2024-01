Wir trauern um Knoeppken

Das neue Jahr beginnt leider mit einer sehr traurigen Nachricht.

Unser langjähriger Freund Knoeppken ist am 26.12.2023 überraschend verstorben. Jörg war seit 2006 bei Nickles.de dabei und hat als VIP unschätzbar oft geholfen. Unzählige Male gab Jörg hilfreichen Rat bei technischen Problemen und er hat auch viele Konflikte im Forum mit viel Feingespür geschlichtet.

Ich habe erst gestern Nacht von Jörgs Abschied erfahren und es fällt schwer passende Worte zu finden.

Im Namen aller VIPs und Mitarbeiter von Nickles.de bekunde ich Jörgs Familie und Freunden unser tiefes Mitgefühl. Wir vermissen Jörg sehr und werden ihn nicht vergessen.

Die Beisetzung von Jörg findet am 5.1.2023 um 9.00 Uhr in der Kapelle des ev. Friedhofs an der Alsfeldstraße 84 in 46149 Oberhausen statt

Michael Nickles