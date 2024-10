Hallo an alle,

Nun, man weiß es sicher aus den Nachrichten der letzten Jahre, und da ich an der Grenze zu den USA wohne, kommen die Nachrichten manchmal schneller heraus als in Deutschland.

Hier:

Optimus: Wie Teslas Roboter die Arbeitswelt verändern (cleanthinking.de)

Ich lege mich wirklich auf den Boden und mache das: "ROFL, LOL, ROFL".

Warum?

Seit Amazon, Alexa auf den Markt gebracht hat, sind die meisten Menschen besorgt über die Sicherheit, an Alexa die Daten der Nutzer sendet. Ich persönlich würde, wenn ich es hätte, keinen Gedanken daran verschwenden, persönliche Daten darüber zu senden, wo ich wohne, was ich esse, wann ich auf die Toilette gehe, und ich weiß, dass viele Nutzer es damit übertreiben. Das fängt schon beim Surfen im Internet an, bei der Angabe persönlicher Daten, wo ich wohne, in welcher Straße und so weiter. Aber jedem Tierchen, sein plazierchen.

Dass der Mensch mit diesem Roboter seine eigene Geschichte schreibt, wie in bestimmten Science-Fiction-Filmen, das ist ja klar, so wie die Faust aufs Auge passt. Der Roboter wird zwischen 20000 und 30000 Dollar kosten, und Elon Musk wird auch seine Taxis auf den Markt bringen.

Saludos

Sascha