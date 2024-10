Hallo an alle,

wusste das, und es war eine alte neue Modeerscheinung, der erneuerbare Energien. Unter dieser Seite will Microsoft diesen Reaktor widerbeleben, um Energie zur Befriedigung der KI.

El acuerdo nuclear de Microsoft que podría terminar costando $1.6 mil millones de dólares a los contribuyentes (gizmodo.com)

Kurz:

Ein neuer Plan zur Förderung von KI könnte das finanzielle Risiko von Microsofts Partnern auf die Steuerzahler verlagern.

Um eine Energiequelle zu finden, die groß genug ist, um sein Geschäft mit künstlicher Intelligenz zu betreiben, hat Microsoft versucht, ein stillgelegtes Kernkraftwerk in Pennsylvania zu reaktivieren. Künstliche Intelligenz benötigt eine große Menge an Energie, um zu funktionieren, und Unternehmen haben die Kernenergie als mögliche Lösung vorgeschlagen. Im September unterzeichnete Microsoft eine Vereinbarung zur Wiedereröffnung des Kernkraftwerks Three Mile Island, das seit 2019 geschlossen ist. Die Anlage ist dafür bekannt, dass sich dort 1979 der schlimmste Atomunfall in der Geschichte der USA ereignet hat. Nun sind die finanziellen Einzelheiten des Geschäfts bekannt geworden. Einem neuen Bericht zufolge wollen Microsoft und sein Geschäftspartner, dass die US-Steuerzahler einen Teil des mit der Wiederinbetriebnahme des Kraftwerks verbundenen Risikos tragen.

Die Washington Post berichtet, dass Constellation Energy, das Versorgungsunternehmen, das Eigentümer und Betreiber des Reaktors in Three Mile Island ist, im Mai beim US-Energieministerium einen Antrag auf eine Darlehensgarantie in Höhe von 1,6 Milliarden Dollar gestellt hat. Aus dem Bericht geht hervor, dass der Antrag bereits einer ersten Prüfung unterzogen wurde und die Einzelheiten der Vereinbarung derzeit ausgehandelt werden. Eine Kreditgarantie würde im Wesentlichen eine gewisse finanzielle Unterstützung des Bundes für das Geschäft sicherstellen, unabhängig davon, ob es letztendlich erfolgreich ist oder nicht.

Das finanzielle Risiko, das jeder fürchtet

Die Kontroverse um dieses potenzielle Geschäft ergibt sich aus der Tatsache, dass es das finanzielle Risiko von mehr als 1 Milliarde Dollar auf die Steuerzahler verlagern könnte. Sollte etwas schief gehen und Constellation seinen Verpflichtungen nicht nachkommen, wäre die Regierung gezwungen, für Kosten in Höhe von bis zu 1,6 Milliarden Dollar aufzukommen. Constellation hat versichert, dass so etwas nicht passieren wird.

Für das Geschäft wurden bereits mehrere Steuergutschriften auf Bundesebene gewährt (einige davon könnten sich für beide Unternehmen auf bis zu 200 Mio. USD pro Jahr belaufen), was darauf hindeutet, dass die Regierung das Projekt befürwortet. Der US-Energieminister hat das Vorhaben offen gelobt und erklärt, die Regierung sei "optimistisch".

Wenn die diesen Reaktor in Betrieb nehmen, werden früher oder später andere Länder auftauchen und dasselbe tun wollen oder sogar einen Vorwand haben, um den Betrieb zu rechtfertigen. Ich die Zukunft sehr Scharz und gut das es nicht erleben darf.

Saludos

Sascha