Hallo an alle,

Ich habe gerade diese Nachricht gelesen, die mich überrascht.

Intel y AMD hacen equipo para algo inédito: salvar la arquitectura x86 y parar en seco a ARM (xataka.com.mx)

Kurz:

Rettung der x86-Architektur vor dem Vormarsch von ARM. Das ist das Ziel einer neuen, noch nie dagewesenen Partnerschaft zwischen Intel und AMD, die darauf abzielt, eine Beratungsgruppe für das x86-Ökosystem einzurichten, um „die weltweit am häufigsten verwendete Computerarchitektur zu gestalten“. In dieser Gruppe finden sich interessante Namen unter den Gründern, wie Linus Torvalds und Tim Sweeney. Bei den Unternehmen stechen Broadcom, Dell, Hewlett Packard Enterprise, HP Inc, Lenovo, Meta, Google, Microsoft, Oracle und Red Hat hervor.

Eines der ersten Ziele dieser Gruppe ist es, eine „nahtlose Interoperabilität“ zwischen den verschiedenen Architekturen zu gewährleisten. Intel und AMD bleiben zwar Konkurrenten, wollen aber auch die Softwareentwicklung innerhalb des gesamten Ökosystems vereinfachen.

Die Ziele der Partnerschaft

Laut einer Erklärung von AMD war x86 bisher die Grundlage der modernen Datenverarbeitung und damit die bevorzugte Architektur in Rechenzentren und PCs auf der ganzen Welt.

Die heutige Landschaft, die KI-Workloads, benutzerdefinierte Chiplets, Fortschritte bei Systemarchitekturen und 3D-Packaging erfordert ein „robustes“ Ökosystem, um die Expansion zu ermöglichen, so das Unternehmen.

Daher hat diese „x86 Ecosystem Advisory Group“ die Aufgabe, sicherzustellen, dass diese Architektur die „Computing-Plattform der Wahl für Entwickler und Kunden“ bleibt, so AMDs Präsidentin Lisa Su.

Zu den Aufgaben der Gruppe gehört es, die Kompatibilität, Vorhersagbarkeit und Konsistenz von x86-Produkten zu verbessern, um die Entwicklung von x86-kompatiblen Implementierungen in Rechenzentren, in der Cloud, auf Client-Geräten, in Edge- und Embedded-Systemen zu erleichtern. Die Gruppe geht davon aus, dass die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit Folgendes umfassen werden:

Verbesserung der Auswahl und der Kompatibilität zwischen Hardware und Software, um die Vorteile neuer und fortschrittlicher Funktionen zu nutzen.

Vereinfachung der Architekturen zur Verbesserung der Softwarekonsistenz und Standardisierung der Schnittstellen für x86-Produkte von Intel und AMD.

Auf die Zukunft hinarbeiten

In der Mitteilung wird darauf hingewiesen, dass Intel und AMD zwar „starke Konkurrenten“ sind, aber gemeinsam für die Entwicklung von Standards und Technologien wie PCI, PCIe und ACPI verantwortlich sind und in der Vergangenheit auch bei der Vereinheitlichung von USB zusammengearbeitet haben.

Es wird erwartet, dass diese Zusammenarbeit dem gesamten IT-Ökosystem zugute kommen wird, ohne die Produktinnovation zu beeinträchtigen.

Im Moment können wir nur die konkreten Ergebnisse dieser Partnerschaft abwarten. Auch wenn sie derzeit noch sehr allgemein gehalten ist, dürfte sie in den kommenden Monaten und Jahren Fortschritte machen, insbesondere im Hinblick auf neue Architekturen und Prozessordesigns.

Gruss

Sascha