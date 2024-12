Liebe Rocklady

Danke für deine Wünsche. Das Gleiche wünsche ich dir ebenfalls.

Ich bin jetzt etwa 23 Jahre Mirglied in diesem Forum. Noch nie

habe ich in all den Jahren erlebt, dass Weihnachtswünsche so

unbeachtet bleiben. Nicht einmal der Chef und Namensgeber

meldet sich zu Wort. Hier auf wickles, ähh nickles.de, ist es

still, um nicht zu sagen langweilig geworden. Bleibt zu hoffen,

das sich das im nächsten Jahr ändert. Daran zu glauben fällt mir

allerdings schwer. Also dann, netten Gruß an dich. Andy11