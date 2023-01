Hallo an alle,

seit einige Zeit achte ich daran, wo ich damals vor a. 40 Jahren mein Erster Walkmann gekauft habe. Ach ja as waren noch Zeiten.

So Gestern habe ich dieses gelesen:

Sony no quiere dejar morir al Walkman: así es su nuevo (y 'premium') reproductor con Android 12 (xataka.com)

Ich weiss es ist eine Spanische Seite. Suchte oder besser googelte auf Deutsch un nichts gefunden. Vielleicht ist der Bing wircklich, auch wenn ich es weiss, zu Rentneralt.

In die Deutsche Sony Seite, bei die Such angaben des Walkmann erscheint nichts.

Also werde ich es uebersetzen:

Der Walkman von Sony hat die Musikindustrie lange vor dem Aufkommen des iPod verändert. Während letzterer im vergangenen Jahr aus Apples Katalog verschwand, weigert sich das japanische Unternehmen, seinen berühmten Musikplayer sterben zu lassen.

Die Wahrheit ist, dass Sony vor mehr als einem Jahrzehnt beschlossen hat, dem Walkman ein neues Leben einzuhauchen und ihn mit dem Android-System, neuen Funktionen und Design zu versehen. In diesem Sinne hat der Hersteller gerade ein neues Premium-Modell auf den Markt gebracht, den NW-ZX700.

NW-ZX700, der Walkman, der nach Qualitätserfahrung strebt

Ein Teil der Strategie, das Konzept des Walkman in diesen Zeiten aufrechtzuerhalten, in denen wir alle einen Musikplayer in unserer Tasche (unser Smartphone) tragen, bestand darin, ein "Premium"-Gerät anzubieten. Das ist etwas Besonderes, zu einem Sonderpreis.

Der neue ZX700 verfügt über ein Aluminiumgehäuse und ein 5-Zoll-Display. Im Inneren verfügt es über High-Polymer-Kondensatoren, die große Mengen an Energie liefern und Präzisionssignale aussenden, um den Gesamtklang zu verbessern.

Sony hat auch darauf geachtet, andere markante Hardwareelemente wie hochwertige Filmkondensatoren und rauscharme Quarzoszillatoren einzubeziehen. Er sagt auch, dass er goldverstärkte Schweißnähte verwendet hat, die die Leitfähigkeit verbessern.

Der Hersteller gibt keine Details über den SoC an, der seinen neuen Walkman enthält, aber The Walkman Blog weist darauf hin, dass dies einen Qualcomm QCS4290 hat, einen Chip, der in 11 Nanometern von acht Kryo 260 CPUs und einer Adreno 610 GPU hergestellt wird. Wir kennen die Menge an RAM nicht.

Auf der Speicherebene kommt das Gerät mit 64 GB internem Speicher an, obwohl nur 47 GB zur Verfügung stehen. Ein positiver Aspekt ist, dass es möglich ist, den Speicher durch die Verwendung externer microSD-Karten zu erweitern.

Was die Akkulaufzeit betrifft, stellt Sony sicher, dass der neue Walkman bis zu 25 Stunden Wiedergabe bieten kann, obwohl diese Werte natürlich von der Qualität des Audios abhängen und davon, ob Sie heruntergeladene Dateien anhören oder über Anwendungen streamen.

Denken Sie daran, dass der ZX700 mit Android 12 und der Möglichkeit zum Herunterladen von Anwendungen aus dem Play Store geliefert wird. In dieser Hinsicht ist es wie ein Smartphone, aber ohne Kameras und Konnektivität mit dem Telefonnetz. Wenn auch natürlich mit deutlichen Verbesserungen beim Geräuschpegel.

Das japanische Unternehmen hat angekündigt, dass der neue Walkman ZX700 ab dem 23. Februar in Japan erhältlich sein wird. Der Preis wird 104.500 Yen betragen, etwa 751 Euro. Derzeit gibt es kein Ankunftsdatum für andere Märkte, einschließlich Europa.

Natürlich ist der neue Premium-Walkman von Sony nicht der teuerste. Das Unternehmen verfügt über eine "Signature"-Edition des vergoldeten WM1ZM2. Sein Preis? Nicht mehr und nicht weniger als 3.699 Euro.

Also wenn ich es mal so sagen darf, ein Handy zu haben und noch dazu ein Walkmann, ist schon Komisch wenn du 2 Dinge in die Hosentaschen hast. Aber wie ich es schon immer sagte. Jedem das seine.

Gruesse

Sascha