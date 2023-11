Powerstation als USV ?

USV kenne ich, Das Leiden einer kurzzeitüberbrückung, um IT runterzufahren. Was ist, wenn man nicht da ist? Könnte man eine Powerstation (230V) auch als USV benutzen? Netzladekabel rein, Ausganssteckdosen einschalten, fertig? Bei Netzausfall müsste doch die Powerstation solange Saft liefern, je nachdem wie groß der Akku intern ist und der Verbraucher Saft braucht. Läuft Netz wieder, wird geladen. Ergo würde IT ständig von der Powerstation versorgt werden.

Gibt es solche Powerstations? Würde Sinn machen.