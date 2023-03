KVM-Switch nutzen

Hallo mawe2,

danke für deine präzisen Antworten.

Zum Problem:

Ich habe mir einen neuen W11-PC gekauft. Da ich viele Bilder bearbeite, wollte ich einen performanteren Rechner haben. Dieser neue ist es auch. Von meinem „alten“ PC wollte ich die vielen Daten nicht auf den neuen rüberkopieren, über eine Cloud wollte ich auch nicht, wollte den PC eigentlich behalten. Und zwei Monitore, zwei Tastaturen….?oder immer umstecken? Also beide PC über einen Switch verbinden und je nachdem, welchen ich benötige, oder beide über den Switch mit einem Monitor und einer Tastatur/Maus bedienen.

Das geht nicht, ich sehe auf dem Monitor eben nichts. Beide PC sind an, fahren vermutlich hoch, vielleicht funktionieren auch Tastatur und Maus Der Monitor wird etwas heller, weil er an ist. Dann nach kurzer Zeit sagt der Monitor, dass er in den Standby-Modus geht, also kein Signal bekommt. Das ist das Problem.



Der ältere Rechner, den ich über einen Adapter von HDMI auf DP-fähig machen wollte, kann also wegen des Adapters nicht gehen.

Danke Ritch für diesen Hinweis.

Geht dann eigentlich auch ein Kabel mit DP-Stecker auf der einen Seite und HDMI-Stecker auf der anderen Seite nicht?

Schlimmsten Falls würde ich ja eine neue Grafikkarte mit DP-Port in den alten W10PC einbauen, aber ob dann der Switch geht?

Den genauen Typ des Switches kann ich nicht erkennen, bei Amazon gekauft, kam als Bulk-Artikel. Steht nur DP KVM Switch 2Port 4K@60 oben, sowohl auf der Verpackung als auch auf dem Switch selbst.

Ich hatte den Verkäufer schon angefragt, dieser konnte mir auch nicht helfen

Ja, was tun?

FGrb