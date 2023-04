Google findet Beiträge aus der Zukunft

(Screenshot: mn)

Am 26.4.2023 habe ich auf Nickles.de um 1:27 Uhr den Artikel ChatGPT: Wer ist Michael Nickles? veröffentlicht, in dem unter anderem die Begriffe „michael“, „nickles“ und „abenteuerspiele“ vorkommen.

Um 2.39 Uhr habe ich auf Google mal nach „michael nickles abenteuerspiele“ gesucht (siehe Bild) und vom Ergebnis im Browser einen Screenshot gespeichert. Dort war der Artikel bereits recht weit oben gelistet (siehe Pfeil im Bild). Hinter dem Fundergebnis mit der URL zum Artikel steht „vor 6 Stunden“.

Demnach hätte ich den Artikel also bereits am 25.4.2023 um ca 20.30 Uhr veröffentlicht haben müssen. Schenkt man der Zeitangabe von Google Glauben, dann findet also Google also Artikel bereits Stunden vor (!) ihrer Veröffentlichung.

Da das eher unwahrscheinlich ist, bleibt eigentlich nur von einem technischen Fehler auszugehen, oder es gibt einen generellen Fehler beim Errechnen der vergangenen Zeitspanne zwischen „Deutscher Zeit“ und der „Uhr im Google-Rechner“ in den USA.

Generell ist das vielleicht Kleinkram, sollte bei „heiklen“ zeitkritischen Recherchen aber bedacht werden.