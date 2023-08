Die Telekom hats aber nötig

Und natürlich geht es um Kundenzugewinne.

Ja. Es gibt die Ranger und die nerven auch gewaltig. Aber die verlangen keinen Zugang zu deinem Router. Die wollen dir "nur" einen teuren Tarif andrehen. Und die drohen auch nicht damit, dass, wenn sie keinen Zugang zum Router kriegen, deinen Anschluß deaktivieren.

Lies mal dazu, was ich @ ObelixSB schrieb. Im Schlimmsten Fall können das auch einfach Einbrecher sein, die so Zugang zu allem in deiner Wohnung/deinem Haus erzwingen.