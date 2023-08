Ich bitte um Eure geschätzte Mithilfe:

In der Kabine unseres Schindler Personenaufzuges sind 4 LED Spots so wie abgebildet eingebaut. Meine Frage: Wo kann ich diese Spots in Deutschland kaufen? Normale Spots vom Baumarkt halten nicht lange, obwohl die Gleichspannung von 12 V stabil ist. Vielleicht werden sie zu warm.Vielen Dank für Eure Hinweise