Ich bin da auch immer sprachlos, dass ein Dyson 600 Euro und mehr kosten soll!

Mein Miele mit Kabel schlägt das Teil in allen Kategorien...

Das steht in keinem Verhältnis zu dieser Hardware und da kommt aber eher bei uns das Alter und Lebenserfahrung ins Spiel.

Ich weiß auf den Punkt genau was ich will und was sowas kosten darf!

Aber die "Jungen" meinen eben was wollen diese alten Säcke, bis dann die ersten Mahnbescheide usw. kommen.

Wir werden da nichts daran ändern

Aber,

reiner Luxus geht immer und das ist eine ganz andere Welt!!

Gruß