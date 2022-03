Rfid-Sicherung auch in Tageszeitungen?

hallo und Gruss, mal interessehalber gefragt

hatte letztens mal aus Versehen in der stättischen Bibliothek von Ffm die Reisebeilage der FAZ in meine Tasche gepackt, wirklich unabsichtlich durch einen Irrtum mit anderen Blättern, die ich dabei hatte. Beim Durchgang nach draussen, wo die Sender oder Antennen standen hatte es gepfiffen. Ich wurderte mich, da ich ja kein Buch mitgenommen hatte, ohne zu entleihen. Später fiel mir ein, dass es möglicherweise an dieser Beilage gelegen haben könnte, die ich in der Tasche fand. hatte sie später retourniert. Daher: bei Büchern kenne ich ja System, aber gibt es das auch schon bei Tageszeitung in Bibliotheken? Bei Einzelblättern ist das wohl kaum möglich, aber bei ganzen Abteilungen?