Microsoft's Beitrag Ukraine

Aus https://news.softpedia.com/news/microsoft-makes-skype-calls-to-and-from-ukraine-completely-free-535041.shtml?utm_source=spd_self&utm_medium=spd_gallery&utm_campaign=spd_gallery_moreon

Hier die Übersetzung:

Microsoft hat vor kurzem ein neues Skype-Update für Nutzer, die am Insider-Programm teilnehmen, veröffentlicht. Während das neue Build natürlich eine Reihe von Verbesserungen enthält, beziehen sich die großen Neuigkeiten auf die aktuellen Ereignisse in der Ukraine.



Genauer gesagt, macht Microsoft alle Skype-Anrufe in die und aus der Ukraine völlig kostenlos. Das Unternehmen sagt, dass diese Kampagne auf absolut allen Plattformen läuft, auf denen es Skype gibt, und es ermutigt die Nutzer da draußen, gemeinnützige Organisationen zu unterstützen, die den Menschen in der Ukraine helfen.



Das neue Skype-Update, das die App auf Version 8.82 bringt, enthält auch Emoticons für die Ukraine sowie Unterstützung für die Übersetzung von Anrufen in die ukrainische Sprache.