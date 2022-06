In eigener Sache was Postings anbetrifft....

Liebe Nicklesianer,



es wäre hilfreich, wenn ihr vor dem Absenden eines eurer Beiträge darauf achtet, dass nicht nur Smilies aus dem Editor hier (oder aus Fremdquellen) oder nur Zitate aus anderen Postings von euch gesendet werden.

Da sieht man z. B. in der Baumansicht eines Threads nur 3 Punkte vor eurem Nick und in anderen Optionen bei Nickles nichts. Diese Postings sind quasi "leer". Also bitte einfach ein paar Wörter zusätzlich schreiben und wenn es nur der "Gruß" ist.

Danke und beste Grüße

knoeppken