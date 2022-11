Ich dachte immer, gerade Bayern ist ganz weit vorn bei der Digitalisierung?

Aber das Schulgesetz und die Förderrichtlinien gelten im gesamten Freistaat gleichermaßen.

Ja - jeweils so, wie die Anwender in ihrem Ländle das auffassen.

Aber auch nicht mehr, als beim Lesen im Buch oder Schreiben im Heft!

Die Antwort ist lächerlich.

Man sieht ja überall Leute auf der Straße, die in in einem Buch lesen und auch mal gegen einen Laternenpfahl rennen. Und das war schon immer so...

Die Dauer macht den Schaden.